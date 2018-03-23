喜劇片《喜從天降》台中探班 柯宇綸、小8豪宅演戲

2018年03月23日 21:43 旺報 廖慧娟

《喜從天降》主要演員柯宇綸（右起）、小8、曾之喬與劉冠廷。（影一製作所提供）

監製李烈、黃江豐，與導演李中繼《青田街一號》之後再度攜手創作的喜劇《喜從天降》，正在台中拍攝；該片由柯宇綸、小8張允曦、曾之喬、廖峻、林美秀、方季惟等人主演，今天（3月23日）首度公開位於七期豪宅區的拍攝現場，台中市新聞局長卓冠廷、台中市影視發展基金會執行長林盈志也到場關心支持，表示非常開心《喜從天降》能到台中拍攝，市府將全力支持。

劇情描述一毛不拔的投資客「鄭得利」柯宇綸買了豪宅卻不享受，只為等待增值賣出以賺取差價，因此帶著太太與兒子在沒有裝潢的毛胚屋裡露營，洗澡、如廁、看電視等生活需求全靠社區公設，寧可當金主，把錢都拿去「錢滾錢」、出借收利息。沒想到某天住在樓上的「廖伯伯」廖峻意外「從天而降」，打亂了所有的如意算盤。豪宅中的主委、貴婦、與天外飛來的殺手搭檔，因此展開了一場你爭我奪的大戰，也讓觀眾在嗆辣的喜劇中看盡了人性真實的嘴臉。

該片獲得台中市政府新聞局補助拍攝300萬元，以及台中市影視發展基金會協助尋找拍攝場景與溝通。除了主景外，還將空拍大台中市的夜景、梧棲漁港、台中歌劇院等。

曾以《翻滾吧！阿信》中的菜脯一角深入人心的柯宇綸，平日戲外就是個冷面搞笑咖，如今在《喜從天降》中終於首度嘗試擔綱喜劇男主角，飾演小氣成性的豪宅投資客，大展獨特的喜劇節奏。台灣最具親和力的歐吉尚廖峻，則將以秀場和本土劇歷練出的紮實演技功力，與柯宇綸碰撞出全新的喜劇火花。

戲路百變的林美秀，去年剛在《健忘村》中令人跌破眼鏡地飾演土匪老大，今年在《喜從天降》中則化身豪宅中勢利眼的主委洪貴婦。曾以「永遠的軍中情人」風靡全台的方季惟，也將突破資深玉女形象飾演豪宅中的貴婦范太太，再加上搞笑女團「白文鳥」成員百白飾演的魏太太，這三位豪宅貴婦群各懷詭計又爾虞我詐，變臉功力絲毫不遜日前中國兩會現場因直播而意外爆紅的藍衣記者「白眼姐」。

(旺報)