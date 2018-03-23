川普考慮否決聯邦預算案　政府恐陷入第3度停擺

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美國聯邦眾議院22日以256票贊成、167票反對，通過1.3兆美元（約台幣39兆）聯邦政府預算案，參議院隨即也漏夜表決，以65-32票通過。現在只要總統川普簽字，聯邦政府即可避免再度停擺，正常運作至9月底。整體而言，這次共和與民主兩黨在聯邦預算的角力上，共和黨略勝一籌，有利11月的期中選舉。民主黨則節節敗退，就連藉移民問題逼共和黨讓步的盤算也落空。

不過川普23日推文揚言，他考慮否決該聯邦預算案，讓政府可能面臨第3度停擺的危機。

2017-2018會計年度聯邦預算提高了國防開支至7000億美元（相較於2017年，增加了610億美元），而改善國內基礎設施等非國防開支則編列了5910億美元。至於邊界安全與增建美墨長160公里的高牆也得到16億美元挹注，兌現了川普的競選承諾。但川普極為不滿，認為16億美元根本不足。

民主黨在這次預算角力上節節敗退，原本想用延遲遣返80萬無證移民（追夢生）作為同意興建美墨長城的籌碼，但盤算最後落空，恐影響11月的期中選舉選情。對於這點川普也非常有意見，稱被民主黨背棄的追夢生，地位問題仍是灰色地帶，絲毫沒有獲得解決。

由於國會民主、共和兩黨無法就政府長期預算案達成協議，美國聯邦政府從去年10月開始，就一直靠國會通過臨時撥款法案維持運轉。今年1月和2月，由於國會無法通過臨時撥款法案，川普政府曾2度被迫關門。而今若川普否決預算案並退回國會重審，政府可能面臨3度關門之虞。

(中時)

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