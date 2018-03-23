中華足協與周定洋 卡的不是哪天報到 而是互信

周定洋遺憾回到台灣，連父母都要來看他比賽，卻無法披上中華男足戰袍。（李弘斌攝）

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中時電子報
／新聞分析

一方認為報到日期為3月23日，一方認定20日抵台就得立刻報到，英籍華裔好手周定洋和中華足協、中華隊教練團的歧異，就像兩條平行線無法找到交集。平心而論，雙方「卡關」的癥結其實不是哪天報到，而是缺乏互信，才更令球迷惋惜。

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周定洋方面強調其認知為23日向中華男足報到，依據是此前已透過傳訊軟體，向英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）並獲得首肯。而在周的認知中，依照他與中華足協的合約，徵召過程的正式對話管道為其律師代表與足協祕書長陳威任，而在這個管道中，另一個確定的日期只有20日抵台。

對比雙方的說法，23日報到的共識的確出現過，或者說「曾經」存在，因為懷特表示希望周更早報到，將與其母隊羅斯郡溝通。只是這個溝通後爭取到的結果，足協並未拿出進一步的佐證，而是直接將「20日抵達」與「立刻報到」畫上了等號。

中華男足教頭蓋瑞懷特解釋不徵召周定洋的原因。（李弘斌攝）

就懷特的角度而言，也許認知是「抵達不報到要幹嘛」，但即便如此，相關訊息還是應在行前明確告知，不論是私訊還是透過官方管道，才不會有誤會。尤其在實務上，球員若有必要之私人行程，先行報備也不是沒有通融的可能。

遺憾的是，在周定洋律師出示與陳威任的對話記錄中，並沒有20日抵台當晚就要報到的訊息，甚至在律師多次詢問是否23日報到，另一方也沒有回應Yes或No。從這裡來看，這個由律師和祕書長對話的正式窗口早已失靈，種下後來的破局結果。

從雙方的說法也可對照出來，周定洋第一次被明確告知「20日晚間9點半到球隊飯店報到」，其實是在他20日傍晚5點飛抵台灣之後，反應錯愕可見一斑，到最後被認定為「逾期報到」解除徵召，也難怪他感覺最無辜的是，自己並沒有做錯什麼事情…

周定洋想踢、懷特要人，此事最終走到破局，在合約中應扮演官方窗口的足協，沒有能夠明確傳遞相關訊息，絕對難辭其咎。但周定洋團隊也得思考，在官方對話窗口失靈甚或棄守的狀況下，如果仍盼美事成局，最好的方式就該讓兩個當事人直接溝通搞定。畢竟兩個英國人不能對話，靠旁邊講中文的能成事嗎？

(中時電子報)

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