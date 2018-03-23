鄧紫棋爆乳辣飆海豚音 男友愛相隨

2018年03月23日 22:08 中時 蔡琛儀

鄧紫棋以一身爆乳紅心皇后裝性感現身。(盧禕祺攝)

鄧紫棋展勁歌熱舞。(盧禕祺攝)

鄧紫棋穿上嘻哈女神裝。(盧禕祺攝)

鄧紫棋穿上嘻哈女神裝。(盧禕祺攝)

林俊傑(戴帽戴口罩者)欣賞鄧紫棋演唱會。(IME提供)

鄧紫棋23日起在林口體育館舉辦「Queen Of Hearts」巡演台北場，連唱三晚共吸引2.4萬名歌迷到場，她過去的造型常惹來負面評論，但這次演唱會好評居多，是否造型師男友Mark貢獻不少？經紀人則笑說：「大家都有幫忙。」她曾說過有重要的工作，就會帶造型師男友隨行，這次來台也不例外，依然由男友幫她打理。

經紀人也表示，她很容易受到這些負評而影響心情，但近來靠著家人和歌迷的鼓勵，也多了不少面對攻訐的勇氣。

鄧紫棋昨晚開場和8名舞者站在三層樓高的升降台，以經典歌〈A.I.N.Y〉深情開唱，並穿上紅色的皮裙搭配披風造型，並以性感爆乳「紅心皇后」之姿現身，隨後再用勁歌熱舞〈What have U Done〉、〈我不懂愛〉炒熱現場氣氛，也不忘演唱她過去曾翻唱過的〈你不是真正的快樂〉等曲。

她看到歌迷反應熱烈相當開心，「我已經非常感受到你們可以多熱情，謝謝你們坐了這麼久的車來這個場館，謝謝你們讓我實現在台灣連開三場的夢想。」演唱會概念由她發想，也希望能夠告訴觀眾「愛不是找尋，而是分享」

鄧紫棋日前在馬來西亞工作時不慎感冒，她深怕影響到台灣的3場演唱會，不但到診所打抗生素，還取消行程做足充分休息，昨也減少說話、不喝冰飲、準備羅漢果跟黃耆泡的飲料，只為把最完美的演出帶給台灣粉絲，果然昨她狀況相當好，大展鐵肺實力。

而台灣歌迷也相當捧場，除了每回開賣都秒殺，讓演唱會得以再三加場，前一天甚至有粉絲特地將頭髮剃成她此次演唱會的logo圖形，跑到機場接她機，讓她看了驚喜不已直呼：「台灣的真愛！」

鄧紫棋愛心不落人後，她每一場演唱會都會將周邊商品的收入捐出來，經紀人表示，雖然可能只有幾千元，但平常她辦活動也會呼籲粉絲做善事，一起幫助大陸殘疾兒童，連演唱會開場影片都不忘宣導歌迷捐款做公益。

昨晚包括林俊傑(JJ)、歐陽娜娜都到場欣賞，她今、明兩天將繼續嗨唱，經紀人說，上一套巡演達到73場，希望這次能夠打破場次紀錄，並預告她今年暑假會推出新專輯。

(中時)