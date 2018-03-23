不徵召周定洋 足協聲明說明

中華男足教頭蓋瑞懷特解釋不徵召周定洋的原因。（李弘斌攝）

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中時電子報
／綜合報導

中華足協以「逾期報到」為由，決定不徵召效力於蘇超羅斯郡的華裔好手周定洋，引發軒然大波。中華男足英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）23日於記者會說明其決定，足協也發表聲明稿，說明此次徵召周定洋的過程。聲明內容如下：

關於本次周定洋選手徵召事宜，特此說明如下：

一、懷特教練於2月26日即與周定洋選手聯繫，周定洋選手表示可於3月23日向代表隊報到，懷特教練表示將向俱樂部爭取提早釋放球員。

二、本會於3月2日寄發球員邀請函予羅斯郡足球俱樂部，因國際足總之國際比賽日為3月19日至3月27日，請求於3/18起釋放球員回歸代表隊，；羅斯郡足球俱樂部於3月7日回覆同意。邀請函內行程如下：

3月18日：向代表隊報到

3月19日至21日：集訓

3月22日：與航源FC練習賽

3月23日至26日：集訓

3月27日：亞洲盃資格賽最終戰對新加坡

3月28日：任務結束

三、航班安排依律師所提出之要求，於3月14日完成開票，預定於3月20日抵台。

四、懷特教練於3月20日周定洋選手抵台即致電周定洋選手本人，要求於3月20日晚間九點半至球隊飯店報到，獲得周定洋選手本人同意。然而當天晚上周定洋選手並未至球隊飯店報到。直至3月21日，懷特教練數次致電周定洋選手及其代表，希望得知球員去向，亦無獲得回應。

五、經總教練與本會陳威任秘書長討論，本次新加坡之役不會選派周定洋選手進入名單，周定洋選手個人能力無庸置疑，本次或因私人行程無法完全配合中華代表隊之集訓行程，實乃憾事。本會仍期待未來周定洋選手能持續為中華男子足球代表隊效力。

(中時電子報)

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