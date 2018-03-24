《兩岸星期人物》因霹靂嬌娃爆紅 好萊塢知名華裔女星劉玉玲

2018年03月24日 08:11 中時電子報 李靖棠

受到傳統文化限制、加上族群人數本就不多，華裔影星成功在美國好萊塢（Hollywood），闖出名號的案例一直很少。從李小龍（Bruce Jun Fan Lee）紅遍全球之後，在大陸影歌星大量進入前，最有代表性的一位應該就是以主演《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels）與《追殺比爾》（Kill Bill Volume 1）爆紅、雙親來自台灣的二代華裔移民女星劉玉玲（Lucy Alexis Liu）了。

現年49歲、出生於紐約皇后區的劉玉玲，父親是一位土木工程師、母親則是一位生化學家，從台灣移民美國後放棄原先職業，育有劉玉玲和她哥哥。在父母支持下，在家保持說中文的習慣，並督促她加強學業。劉玉玲考入紐約市知名的菁英高中- 史岱文森高中（Stuyvesant High School），並順利申請進入紐約大學（NYU）、一年後轉入密西根大學（University of Michigan），取得亞洲語言及文化學士學位。

2000年與卡麥隆·迪亞茲、茱兒·芭莉摩合演《霹靂嬌娃》系列電影，讓劉玉玲成為全球最知名的3位嬌娃之一。（圖/新華社）

劉玉玲22歲那年（1990）踏入影壇，首部作品是在電視劇《飛越比佛利》（Beverly Hills）中，飾演一名服務生。但真正讓她聲名大噪的，是1997年出演律師電視劇《艾莉的異想世界》（Ally McBeal），飾演一名亞裔律師吳玲，個性鮮明、美艷驚人且不按牌理出牌的亞洲女子形象讓觀眾留下深刻印象，獲得艾美獎喜劇類最佳女配角提名。

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除了電視劇，劉玉玲也逐步在電影方面發光發熱，2000年與卡麥隆·迪亞茲（Cameron Diaz）、茱兒·芭莉摩（Drew Barrymore）合演《霹靂嬌娃》系列，成為當年風靡全世界的3名嬌娃。同年也參與成龍的《西域威龍》（Shanghai Noon），扮演蓓蓓公主一角，為她贏得美國廣播影評人協會獎最佳女配角獎。逐漸闖出名生後，劉玉玲在2003年加入《追殺比爾》系列電影，擔任石井御蓮一角，曾因此被選為最佳銀幕壞蛋獎及最佳打鬥獎的榮譽。

Watson & Moriarity #elementary_cbs #Emmys Lucy Liu（@lucyliu）分享的貼文 於 PDT 2014 年 8月 月 26 日 5:44 下午 張貼

外界總是對於明星的私生活感興趣，劉玉玲2015年宣布，透過代理孕母的方式生下一名兒子，名為「Rockwell」，但父親的身份卻成謎。事實上，私底下的她行事極為低調，緋聞男友名單就僅有兩位：喬治克隆尼（George Timothy Clooney）和威爾麥克柯邁克。除了演藝事業外，她也曾多次開過畫展、還精通射箭、刀棍、騎馬、攀岩、跳舞和拉手風琴等活動，可說是「十八般武藝樣樣精通」的女星。

曾說過「不曾安定下來，也沒有過過傳統生活想法」的劉玉玲，於2012年接下電視劇《福爾摩斯與華生》（Elementary），與約翰·李·米勒（Jonny Lee Miller）搭檔、出演瓊安·華生（Dr. Joan Watson）一角，讓這位知名的華裔女星人氣維持不綴，也使外界再次看見她的功力。

(中時電子報)