人妻神準臉書4密碼全猜中 看了才知老公這麼猛…

人妻進入臉書後發現，婚後已無性生活的老公，竟同時劈腿4女。(非當事人示意圖／達志影像shutterstock）

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中時電子報

新北市一家音響公司江姓老闆，2012年丈夫撇下公司不管，雖一度被妻子苦勸而回公司，隔年又離家出走。江妻2014年得知丈夫住處，猜測丈夫臉書密碼可能就是住處門牌號碼，果然全部猜中，順利進入丈夫臉書後，意外發現丈夫跟多名女子互傳親密曖昧訊息與性愛照片，怒而提告。

江妻從臉書上得知，丈夫不僅有外遇，且至少劈腿四名女子，就連父親病危與岳父告別式都不來，還批評哀悼文「矯情」，因而請求法院判准離婚，並對丈夫求償200萬元。新北地院認定江男已破壞婚姻忠誠，判准離婚，且須賠償妻子20萬元。

汪男在此案審理時辯稱，妻子強力主導公司，不顧他對唱片技術、品質的堅持，婚後很少性生活，還經常對他施暴，只好離家，且妻偷看他臉書資訊，已觸犯妨害電腦使用罪，不能作為提告證據。

法官認為，江妻雖侵犯隱私權，惟審酌男女偷情有極高隱密性，不易取得此直接證據，加上江妻並未施加暴力手段，取得江男臉書資料，因此認定可依最高法院判決意旨作為證據。

法官另外發現，江男2014年間曾與Cindy（婷婷）、Naomi、Meline、Zavi等4名女子親密對話，其中江男對Cindy說「昨天身體有沒有被我弄痛？」、「了解妳不想當小三的立場」、「離婚的事，我沒有辦法立刻處理完」、「擔心我老婆會想不開，牧師也正幫忙協調」。Cindy則傳性感內衣照給江男，兩人還一起放天燈，天燈上寫著「永遠愛Cindy」。江男則告訴Naomi：「妳忘記上次在沐蘭（摩鐵名）一直誇奬妳喔」，「最近幾天特別想妳」、「覺得妳很美，想要跟妳在一起」。

2015年4月江男對女網友Meline說：「慶祝在一起兩個月」、「頭兩晚都是我和你」；另名女子Zavi則對江男留言：「找不到你…老想著你去找Cindy」、「不喜歡自己這個樣子想著你（江男），但也謝謝你愛我，這兩周有你伴著的時光，是美好和感到幸福的。」

法官考量江男離家多年，且與多名女子談情說愛、還親密出遊，已違反婚姻忠誠，因此判准離婚，另判江男須賠償妻子20萬元。仍可上訴。

(中時電子報)

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