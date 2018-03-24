沒念過小學的「他」過生日 黨國大老全員賀壽

2018年03月24日 00:13 中時電子報 中時電子報

莊嚴為王雲五寫的20頁「壽文」，沐春堂將在華山特區展出、拍賣。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁今天發現了一件最隆重講究，又最儉樸斯文的生日禮物，那是20張紙片的祝賀詞，執筆的是前故宮副院長莊嚴，署名賀壽者都為當時台灣的國之重臣，而過生日的王雲五則是連小學都沒念過。

主持《國寶檔案》的戴忠仁今天收到一本拍賣目錄，不經意地發現拍品中有一件莊嚴所書寫的「賀壽文」，壽星是當時過九十大壽的王雲五先生。聯合署名賀壽的有張羣、王世杰、李濟、陳雪屏、葉公超、秦孝儀、林柏壽、李元簇、秦孝儀、 謝東閔、張大千、黃少谷、黃君璧等三十二人，他們若不是政府要員就是文化界大師。

王雲五曾擔任過考試院副院長、行政院副院長,，但他卻從沒受過正式教育！戴忠仁說王雲五簡直是奇葩加上天才，因為他只上了五年私塾教育，然後去五金店當學徒，但他自學英文，17歲時進同文館學英語，一年後在上海各校任教英文、史地。

十九歲開始，王雲五以三年時間看完35巨冊英文版《大英百科全書》，後來又修完土木工程及數學、物理、機械各種課程。二十四歲時，他應聘北平中國大學講授政治學、英美法學概論等課，王雲五甚至學會德語、法語，當時的美國《紐約時報》稱他為「活的百科全書」。

中國第一家現代出版機構「商務印書館」就是在王雲五主持下達到發展頂峰，從台灣政界要員和文化大師聯合為他祝壽並發表壽文，可見王雲五地位之崇隆。不過，外界可能不知道這位還曾短暫當過行政院長的王雲五，他的身分證的學歷欄僅寫著「識字」兩字。

這件將於4月6日在華山文創園區展出的書法作品，是民國66年由這32位名流碩學公推當代大書法家莊嚴所寫，戴忠仁說通常有人像莊嚴求字或拍賣場出現莊嚴的書法，絕大部分是瘦金體的作品，但這件拍品是莊嚴難得可見的唐楷。

莊嚴先生的瘦金體奠基於他對褚體的學習基礎。(戴忠仁提供)

褚遂良的《雁塔三藏聖教序記》部分。(戴忠仁提供)

莊嚴書法是從臨摹褚遂良而成，正因為莊嚴先生的書學淵源，所以他的瘦金體才能寫得有文人氣的蘊涵，而非徒具外在形式。但莊嚴先生在銜命為王雲五寫壽文時採用了唐楷，顯現他對壽星的尊敬，和執筆為文的慎重，真是非常少見的莊嚴作品。

在花蓮大地震時，日本首相安倍提起毛筆寫了一幅「台灣加油」的書法，讓戴忠仁印象深刻，今天他看了莊嚴先生的書法也不禁感慨，日本人都認為書道是他們傳統的此刻，台灣的政治人物還有幾位能提筆寫字呢？

(中時電子報)