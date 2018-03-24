家樂福健康樂活周買一送一 滿499元送帆布保冷購物袋

2018年03月24日 04:46 中時 郭家崴

家樂福「舒康雞冷凍雞胸肉」300g，吃的超安心的產銷履歷，原價190元、特價160元。（家樂福提供）

家樂福「有機紅鬚玉米筍約300克」，從嫩芯、果實到鬚都能吃的安心美味，原價45元，特價39元。（家樂福提供）

家樂福「家樂福嚴選玉女番茄」，以自然種植方式種出美味，原價149元、特價129元。（家樂福提供）

家樂福看好健康樂活成為國人飲食趨勢，即日起至4月2日推出健康樂活周，強打有機、產銷履歷與以歐盟嚴格標準栽種的家樂福嚴選商品；目前年年都有兩位數成長的天然樂活專區，這次更增加公平貿易商品、無麩質商品，也同步推出買一送一優惠，購買指定樂活商品滿499元送Natural Lohas帆布保冷購物袋活動，限量1萬個。

這次商品除了常見的蔬菜水果外，還增加抱卵母香魚、舒康雞等水產和肉品品項；家樂福熟食也持續增加使用產銷履歷肉品，也有歐洲這2年非常關注、首次開賣的放養雞蛋、公平貿易椰子油等商品。

家樂福公關經理林夢紹表示，這幾年在面對各種食物安全的議題，家樂福一直致力成為好食物的提供者，從食物的種植、產銷到餐桌全程透明化，並強化有機產品的選擇。這次鎖定產銷履歷、有機商品與家樂福嚴選等店內三大安心食材，搭配有機樂活商品區的促銷，要讓消費者不只吃得更健康，也更重視友善種植、動物福利等議題。

根據分析，目前家樂福店內健康樂活商品銷售以蔬菜類成效最佳，被視為店內三大安心食材來源的有機、產銷履歷與家樂福嚴選商品占蔬菜銷售額的5成以上，看好今年還會持續增加。

此外，更強化水產、肉類及熟食的選擇，包含全程不使用抗生素，全植物飼料飼養，低密度恆溫環控水廉式雞舍養殖，且有產履歷認證的「舒康雞」；家樂福自製的香烤經典美式辣雞翅、翅小腿也改用產銷履歷食材製作；還有阿中貢丸、黑胡椒毛豆等食品也以產銷履歷食材為原料製成商品。

(中時)