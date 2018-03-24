《時來運轉》中華男足戰新加坡 捍衛主場也拚積分

中華男足練習賽戰航源FC的先發11人。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

歐洲各大足球聯賽本周末因國際比賽日休兵，中華男足也有任務，將在亞洲盃資格賽最後一仗，於27日主場迎戰新加坡。中華隊去年曾在客場2比1勝星，這回又有主場優勢加持，很有機會拿下勝利，讓目前世界排名134再創新高。

中華隊在亞洲盃資格賽已經無緣晉級，但英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）強調此戰奪勝的重要性，因為他一直表示要讓中華隊建立「贏球的文化」，尤其是主場贏球，才能讓球迷有所期待，而且拿到積分提升世界排名，對於未來國際賽的檔次排序及分組，都會有所幫助。

陳浩瑋（左）仍是中華隊在邊鋒位置的不動先發。（李弘斌攝）

懷特對此役奪勝的信心十足，原因之一是旅外球員的好狀態。「台灣隊長」陳柏良效力的浙江綠城，溫智豪、陳浩瑋的北京北控與殷亞吉的青島黃海，開季都排名中甲聯賽的前5名。其中溫智豪不但於開幕戰進球，在中場位置也繳出幾乎零失誤的身手，將與陳柏良扮演中華隊的進攻雙核心。

左右邊鋒部分，陳浩瑋仍是不動先發，去年底才滿17歲的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）也愈來愈有大將之風，成為先發左邊鋒的呼聲很高。

靦腆的17歲小將沈子貴愈來愈有大將之風。（李弘斌攝）

好消息是，中華隊可用的新血還不只沈子貴，韓籍的華裔第3代王建明，儼然已是陳昌源（夏維耶）引退後的右後衛接班人。前場出身的王建明有進攻技術，壯碩身材與敢拚敢搶的韓式打法，也能屏障右路防線。懷特也不諱言24歲的王建明假以時日，「很有潛力成為下一個陳昌源。」

右後衛罩門有解，加上老將陳毅維去年雙十對巴林踢防守中場，有相當出色的表現，或許也是懷特在放棄徵召周定洋的決策上，可以如此果斷的原因之一。

李茂（右）練習賽對航源FC踢進致勝球。（李弘斌攝）

中華隊目前比較大的憂慮是左後衛，洪子貴一報到就扭傷腳踝，不過教練團透過醫療團隊積極處理，高度期待他能及時趕上對新加坡之戰。另外，目前有國際賽經驗的中鋒僅李茂一人，他必須將去年中華足協邀請賽的進球火力，轉移到正式的國際賽。而在亞足聯盃表現突出的陳慶烜態度積極，也可能有表現機會。

替補方面，中華隊除了人手較缺的兩邊後衛，幾乎每個位置都有備胎。值得一提的是，後衛出身的王睿傷癒復出，被懷特看上他的攻擊天賦，練習賽對航源FC踢攻擊中場，表現虎虎生風。儘管這個位置有不動的陳柏良，但以王睿的體型與防守底子，可攻可守，將是中場的頭號活棋。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
台灣運彩官方網站
SBL》戰情膠著！富邦最後4罰不進…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。