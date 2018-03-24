《時來運轉》中華男足戰新加坡 捍衛主場也拚積分

2018年03月24日 01:55 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

歐洲各大足球聯賽本周末因國際比賽日休兵，中華男足也有任務，將在亞洲盃資格賽最後一仗，於27日主場迎戰新加坡。中華隊去年曾在客場2比1勝星，這回又有主場優勢加持，很有機會拿下勝利，讓目前世界排名134再創新高。

中華隊在亞洲盃資格賽已經無緣晉級，但英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）強調此戰奪勝的重要性，因為他一直表示要讓中華隊建立「贏球的文化」，尤其是主場贏球，才能讓球迷有所期待，而且拿到積分提升世界排名，對於未來國際賽的檔次排序及分組，都會有所幫助。

陳浩瑋（左）仍是中華隊在邊鋒位置的不動先發。（李弘斌攝）

懷特對此役奪勝的信心十足，原因之一是旅外球員的好狀態。「台灣隊長」陳柏良效力的浙江綠城，溫智豪、陳浩瑋的北京北控與殷亞吉的青島黃海，開季都排名中甲聯賽的前5名。其中溫智豪不但於開幕戰進球，在中場位置也繳出幾乎零失誤的身手，將與陳柏良扮演中華隊的進攻雙核心。

左右邊鋒部分，陳浩瑋仍是不動先發，去年底才滿17歲的「甜甜圈弟」沈子貴（Will Donkin）也愈來愈有大將之風，成為先發左邊鋒的呼聲很高。

靦腆的17歲小將沈子貴愈來愈有大將之風。（李弘斌攝）

好消息是，中華隊可用的新血還不只沈子貴，韓籍的華裔第3代王建明，儼然已是陳昌源（夏維耶）引退後的右後衛接班人。前場出身的王建明有進攻技術，壯碩身材與敢拚敢搶的韓式打法，也能屏障右路防線。懷特也不諱言24歲的王建明假以時日，「很有潛力成為下一個陳昌源。」

右後衛罩門有解，加上老將陳毅維去年雙十對巴林踢防守中場，有相當出色的表現，或許也是懷特在放棄徵召周定洋的決策上，可以如此果斷的原因之一。

李茂（右）練習賽對航源FC踢進致勝球。（李弘斌攝）

中華隊目前比較大的憂慮是左後衛，洪子貴一報到就扭傷腳踝，不過教練團透過醫療團隊積極處理，高度期待他能及時趕上對新加坡之戰。另外，目前有國際賽經驗的中鋒僅李茂一人，他必須將去年中華足協邀請賽的進球火力，轉移到正式的國際賽。而在亞足聯盃表現突出的陳慶烜態度積極，也可能有表現機會。

替補方面，中華隊除了人手較缺的兩邊後衛，幾乎每個位置都有備胎。值得一提的是，後衛出身的王睿傷癒復出，被懷特看上他的攻擊天賦，練習賽對航源FC踢攻擊中場，表現虎虎生風。儘管這個位置有不動的陳柏良，但以王睿的體型與防守底子，可攻可守，將是中場的頭號活棋。

(中時電子報)