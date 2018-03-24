香港航空本月25日開舊金山航線 另配合世界盃足球賽

2018年03月24日 06:08 工商 張佩芬

香港航空本月25日即將開舊金山航線，首航前夕，宣佈與美國舊金山星級大廚Chris Cosentino合作，攜手打造全新空中餐飲體驗。另宣布另配合世界盃足球賽，5月中到10月底將開莫斯科季節性航班。

主廚Cosentino以創辦特色餐廳Cockscomb著名，為經典的舊金山菜式加入了獨具個人風格的創新元素，主廚Cosentino設計了12道新款菜式的餐單，包括了一系列頭盤、主菜和甜品；這些時令菜餚將定期調整。

該航將於2018年3月25日正式開通每星期四班來回香港至舊金山直航服務。屆時該瑰麗海灣城市將成為香港航空於北美的第三個航點，緊隨2017年開通的溫哥華和洛杉磯航線。

另2018年世界盃足球賽即將在俄羅斯揭幕，為給乘客更多前往首都莫斯科的航班選擇，提高旅行的靈活性和更緊密航班銜接，香港航空將於2018年5月18日起至10月27日期間，提供每週三班*往返香港至莫斯科的直航服務，開啟精彩世界盃之旅。

香港航空莫斯科航線往來香港國際機場及莫斯科伏努科沃國際機場，將由空中巴士客機A330-300執飛，包含32個商務艙座位和260個經濟艙座位，這將顯著提高乘客的飛行舒適度。

旅途中，除了空中服務員提供的貼心的服務之外，商務艙乘客更可享用由香港本地星級廚師蔡家富特製的全新餐食，以及由香港設計品牌JIA和CLIP共同呈現的全新餐具。

香港航空今年進入第12年，公司全球網絡覆蓋快速增長，短時間內已再開通超個十個新航點。公司將於2020年接收共21架空A350客機，支持長航線營運。

(工商)