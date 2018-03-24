美國在台設境外通關 桃機表明二航廈可以配合 購買免稅品也沒問題

2018年03月24日 03:55 工商 張佩芬

美國已就在桃園機場設立境外通關與我方協商中，交通部政務次長王國材表示，該部支持境外通關案，已經要求桃園機場公司做好準備。桃機總經理蕭登科則表示，美國線航機停靠的第二航廈可以配合挪出空間，他並澄清，旅客也不會因為境外通關而失去購買免稅品的機會。

有關官員表示，美國來設境物通關已經談了很多年，現在美國已經實施「台灣旅行法」，台美關係更友好，中華航空也透過安大略航線開闢推動境外通關案，並獲美眾議院外交委員會主席Ed Royce大力支持，Ed Royce本月25日將搭華航安大略航線首航航班來台，此行將會見蔡英文總統，目前外交部、交通部有在做跨部會協商。

至於亞太各國未何都還沒設境外通關，可能是機場空間問題或是政治考量，如果純就旅客便利性來看，可以大幅節省旅客在美國通關的時間，還可吸引東南亞旅客來台轉機。

王國材則指出，交通部支持此政策，主要是這項計畫有助強化台美緊密關係，亦可便利國人入境美國，確實具有正面效益，美國前站查驗案，桃機公司配合跨部會協商研議，目前朝向第三航廈規劃，另第二航廈亦同步考量。

目前美方尚未宣布開放申請，桃機條件是否符合有待雙方評估，此計畫有在進行但尚未確定，待美方宣布開放申請後，桃機公司提出的空間需要符合美方的要求，需評估規劃才能提出申請，已責成桃機全力配合。

對於有媒體報導實施境外通關後，前往美國的旅客將無法購買免稅品，蕭登科指出，機場公司會透過動線安排，讓旅客在辦完出境手續後，可以先到免稅店購物，因此境外通關櫃台設置位置，會安排靠近飛美航班的登機口。另國人也可以在出國前先到市區免稅店預購商品，等回國的時候在機場內免稅店領貨專區取貨。

雖然目前桃園機場美國線使用的第二航線已經很擁擠，蕭登科表示，只要台美雙方政策確定，桃機一定會挪出空間配合的。

華航董事長何煖軒在決定開辦安大略定期航線時就有透露台美正在協商境外通關事宜，主要是因華航在考察安大略機場設施時，該機場國際航線航班不多，人力設施也較少，華航建議美方直接在桃園機場設海關，獲得美方熱烈回應。

此事一旦定案執行，不光是安大略機場，所有國籍航空飛往美國任一城市的航班，都可享有境外通關的便利性，大幅節省旅客通關時間。

(工商)