原來會變笨？關於女性高潮5個事實

2018年03月24日 05:06 中時電子報 陳舒秦

女人複雜且神祕的「生理構造」，連自己都不太了解。為了讓你更了解另一半，女人性高潮的5個事實你不可不知。

1.高潮關鍵在大腦

女人們高潮時會因為感覺美好，心情愉悅，這是在神經學上，當女性達到高潮時，會由生殖器皮層開始，把感覺一路傳遞到大腦，使得大腦中關於快樂記憶的區域活躍。

2.高潮會讓大腦變笨

當女人達到高潮時大腦會呈現「一片空白」的狀況，跟男人一樣，會使大腦變笨、一片模糊。

荷蘭神經科學家Janniko Georgiadis博士說，在性高潮的期間，因血液流向前額葉和顳葉，而流向大腦中樞的血液相對減少，導致對周圍事物的認知產生改變、意識開始模糊、恐懼感也會消散。

3.性高潮不只靠陰道

其實很少數的女性可以單靠陰道刺激就達到高潮，需要透過多方面的刺激，男性應多試試把手放在這些敏感帶上，像是陰蒂、G點、乳頭和耳垂。

4.女人可以多重性高潮

男人們高潮後需要「冷卻時間」以恢復狀態，不過女性的大腦則可在高潮後繼續對接收到的刺激做出反應，重複多次性高潮。

5.「快高潮」瞬間最棒

做愛時女人的腦波在「接近高潮」時，感覺最放鬆、最棒的α波會出現。然而，一達到高潮，α波就會慢慢下降，因此被認為最舒服的時刻就是快高潮瞬間，更加讓人興奮。

(中時電子報)