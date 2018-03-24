美食、交通一手就通！香港線上旅遊諮詢上線囉

「亞洲國際都會」香港是台灣旅客最愛造訪的城市之一。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

手機滑一滑，旅遊諮詢更便利！台灣人到香港旅遊，超過九成是自由行，除了機票住宿，最重要的就是在香港的行程安排。香港旅遊發展局為了幫助更多旅客輕鬆玩香港，即日起推出「Hong Kong Travel Buddy」即時線上旅遊諮詢服務，透過客服人員線上立即回答旅客在香港旅遊的相關問題。

不論是交通方式、美食推薦、景點諮詢，只要手機滑一滑，就可以立刻得到答案，對於正在香港旅遊的人實在是一大福音！港旅局的即時旅遊諮詢服務提供Line和手機官網二種方式，旅客可以依自己習慣選擇使用。

Line：僅提供已經在香港旅遊的遊客使用，服務時間為每日上午0900-1700。

一、旅客可於抵港後於香港機場的香港旅遊發展局旅遊服務中心掃瞄QR Code 即可成為HK Travel Buddy 的好友。

香港旅遊局推出Line即時線上諮詢服務。（香港旅遊局提供）

二、輸入訪港日期、居住國家/地區，以及香港住宿酒店名稱，即可啟動服務。

香港旅遊局推出Line即時線上諮詢服務。（香港旅遊局提供）

手機版官網：每周一到周五上午0900-1800提供服務（無需在港即可使用）。

1.連結香港旅旅遊發展局官網，即可點入右下方的線上對話框。

2.輸入姓名及email 即可開始使用。

3.官網的即時線上旅遊諮詢，可以隨時提問，協助旅客安排香港行程。

香港旅遊局推出Line即時線上諮詢服務。（香港旅遊局提供）

香港旅遊發展局一向致力提供優質旅客服務，除了官方網站提供非常詳實的旅遊資料，另有「香港‧我的智遊行程」手機應用程式，方便旅客掌握熱門景點及活動資訊，還能夠下載電子優惠券，領取景點、餐飲及購物優惠。

(中時電子報)

和台灣臨近不遠的香港是很多人的旅遊首選。（達志影像／shutterstock提供）
「香港旅遊局」官網
香港‧我的智遊行程
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