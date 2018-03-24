春暖花開泡湯趣！北台灣7溫泉小旅好樂活

2018年03月24日 06:50 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春暖花開，正是出遊好時機！來北台灣走走吧！賞花、品美食、泡溫泉，為自己2018年開啟美好回憶！為推廣北台灣優質溫泉觀光旅遊，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處3/23邀集新北投、陽明山、紗帽山、金山萬里、烏來、礁溪及內灣尖石等北台灣7大溫泉區業者，於陽明山天籟渡假酒店共同宣示持續精進專業技術水準，提升溫泉品質與安全，營造優質溫泉旅遊環境，同心協力再創北台灣溫泉旅遊新風貌。

溫泉養生季湯遊北台灣-溫泉安全講習活動圓滿成功。（北觀處提供）

另配合全國「旅遊安全週」(3/21-3/27)，7大溫泉區業者除了共同宣示提供優質溫泉旅遊環境及「開心遊‧平安歸」外，北觀處也特別邀請前宜蘭大學人文學院院長張智欽教授及文化大學觀光系洪榮川講師，向北台灣溫泉業者分享溫泉合理開發之保育觀念，始能永續水資源之公共利用，並講授溫泉常識、正確泡湯觀念及禮節等，已達宣導溫泉資源以善為本、細水長流、安全安心泡好湯等的觀念。

北台灣得天獨厚的自然環境孕育出風情各異的溫泉鄉，在這春暖花開的季節，北觀處為每個溫泉區量身打造了春遊小旅行路線，包括：內灣尖石線「野薑花香，漫遊美人湯」：品嚐客家美食、體驗客家美食手作；陽明山線「溫泉與藍泥的相遇」。

春暖花開，為自己和好友安排一個小旅行！（北觀處提供）

漫步生態步道，享受白磺泉的洗禮，防空洞與歷史文化的軌跡；烏來線「泰雅美人湯，食饗宴」：置身充滿泰雅文化氛圍的街道及溫泉區，搭著台車去泡湯；金山萬里線「野享跟泥趣旅行」，品嚐老街地方小吃及道地美食、動手玩溫泉泥塑；礁溪線「只為你棗享，生態美人湯旅」：不能錯過的礁溪手路菜，體驗生態金棗染手作；新北投線「溫泉文化與創意激盪」。

沉浸在歷史與創新交融的溫泉環境中，體驗桶柑酥手作；紗帽山線「雙人湯饗自由行」：體驗紗帽山區最棒的溫泉美食料理。即日起至5月底止，每週五、六、日出團，費用1,099元/人，自4月14日起，配合各個溫泉區的主題週更推出超值行程，民眾於主題週的周末參加小旅行，一般民眾只要899元/人，外國籍旅客出示護照或相關證件，更可享5折優惠，當日還可現場抽泡湯券等好禮。

民眾可至北觀處官網「溫泉養生季‧湯遊北台灣」專區訂購，選擇自己想參加的行程。各溫泉區主題週分別為4/9-4/15內灣尖石溫泉週、4/16-4/22陽明山溫泉週、4/23-4/29烏來溫泉週、4/30-5/6金山萬里溫泉週、5/7-5/13礁溪溫泉週、5/21-5/27新北投溫泉週。

除了必遊的溫泉鄉小旅行活動外，7大溫泉區亦聯合推出「七區喔熊泡湯趣」打卡活動，大方送機票，即日起至5月底，只要至其中3個溫泉區，於活動特約商家找尋喔熊立牌合照，並將照片上傳臉書「北觀粉絲團-幸福北海岸」活動專區，就有機會獲得東京迪士尼雙人行來回機票及門票、50吋電視、頂級溫泉住宿券等超值大獎！

此外，北台灣溫泉業者為迎接春夏泡湯的遊客，也提供多項好康折扣，如陽明山天籟、愛琴海太平洋等會館，推出泡湯超值優惠5折起、買一送一、兩人同行一人免費等好康；阿先湯泉養生會館、泉都溫泉會館更推出住宿超值優惠4.5折起，紗帽山溫泉餐廳優惠大眾湯只要100元/人等，民眾只要憑「溫泉養生季‧湯遊北台灣」活動官網業者圖片或溫泉手冊即可享有優惠，溫泉手冊可至北觀處所屬遊客中心與各溫泉區相關旅服中心據點索取，亦可至北觀處官網下載。

(中時電子報)