驚！久坐排班致便秘！卡「便」職業醫師、護士奪冠

2018年03月24日 07:05 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

三餐老是在外，久坐排班壞健康！上班族便祕問題時有所聞，不僅腸胃不適，也可能影響健康與情緒，成為名副其實的「屎面上班族」。台灣癌症基金會「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」指出，48%的台灣上班族都有便秘困擾，其中以「醫療保健」、「行政管理」、「行銷企劃」為最多，細究三職業皆有工時長、壓力大、需久站或久坐等特性，使得排便時間零碎，成為有便難伸的族群。

外食多作息混亂 久坐排班致便秘

台灣癌症基金會營養師張瑀芳指出，近年來國人因常外食，蔬果攝取量容易不足，又因工作時間長、運動量偏低，「不便」問題已成常態，為更了解國人腸胃狀況，此次調查除訪問自覺有便秘症狀者外，亦納入一週僅排便1~2次、或以布里斯托大便分類法中，糞便形狀第一型：硬球狀及第二型：小香腸狀趨向的受訪者。

就調查數據顯示，4成8的上班族都受便秘所擾，而問題較嚴重的職業分別為－醫療保健、行政管理及行銷企劃。其中，排名第一的「醫療保健」職務，該職業受訪者中有便秘問題的人佔55.4%。就長期觀察，推估醫護或檢驗相關人員，因排班制且常須久站，使得飲食及生活作息皆難以固定，進而影響正常排便習慣。

第二為「行政管理」職務，有便秘問題者佔其職業受訪人數的53.4%，推估由於行政人員工作繁雜、空閒時間較零碎，不易有寬裕的時間培養便意，長期忍便更讓糞便變得乾硬。而「行銷企劃」人員亦有50.8%受訪人數有便秘現象，主要也因工作壓力較大，常無法準時用餐，一整天都在辦公桌前忙碌，營養容易失衡，導致便秘。

拒當便秘上班族 補好菌腸保健康

藉此次調查同步發現，上班族的便秘現象普遍有三種特性。分別為：

一、「加班型」：為工作時數較長、加班天數較多者，因作息不固定，容易便秘；如一周工時50小時以上者，有便秘現象的人即比無便秘者多了2個百分點。

二、「久坐型」：是因工作較為繁雜，且久坐少動、腸胃蠕動慢，難有充裕時間排便。

三、「食肉型」：有41.4%的便秘者一周吃不到2次蔬果，遠高於未便秘者的31.4%，蔬果量過少易使腸道不平衡、影響排便。

「建議須從注意飲食、調整作息、伸展運動等，多管齊下才能真正改善便秘狀況。」台灣癌症基金會營養師張瑀芳表示，由於現代人職場壓力影響生活作息，習慣難以立即改善，建議在工作忙碌之餘，多加注意飲食均衡，每餐都要搭配水果、地瓜等富含纖維的食物。

此外，也可以選擇具有國家健康食品認證的優酪乳補充好菌，並攝取足夠的水分，來幫助維持消化道機能、使排便順暢。從平日就開始保養腸道，才能真正地向「屎面上班族」說拜拜！

(中時電子報)