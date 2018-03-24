桃園彩色海芋季倒數計時！ 「花田囍事」扮裝踩街趣

2018年03月24日 07:20 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

週休天氣好，賞花出遊趣！「2018桃園彩色海芋季」展期至本週日(25日)，展區位於大園區聖德北路與田溪路交叉口，現場巨型花卉裝置、各園區花卉盛開已達最佳狀態，邀請民眾趁著最後週末好天氣，遊賞花田！桃園市政府週末分別將推出「花田囍事」、「花田踩街」盛大活動，動員在地上千居民一起娶親、扮裝踩街，歡迎遊客隨時加入隊伍，一起為活動劃下完美句點。

桃園彩色海芋季現場花況。（桃園市政府農業局提供）

桃園彩色海芋季民眾殷殷企盼展期延長，桃園市政府表示，考量花期，現正是花況最佳時刻，活動將依原規劃作完美落幕。市府也預告，活動尾聲現場活動熱鬧度不減反增，週六將實際在花田辦喜事，傳統古禮即將於花田再現;週日則號召在地居民、演出團隊走上鄉間小路、穿梭花田踩街，展區所在地的溪海休閒農業區將動員最多居民，為活動帶入前所未見高潮。

「心心相芋」花藝裝置藝術。（桃園市政府農業局提供）

市府預期週末兩天人潮將再創高峰，假日將持續提供免費接駁服務，建議遊客將車輛停放至青補棒球場旁的文中三停車場，直接轉乘活動接駁車，直達活動園區。

「幸福馬車」花藝裝置藝術。（桃園市政府農業局提供）

活動主要幹道「聖德北路」沿線同樣有交通管制，另管制區內再安排小型接駁車，方便管制區內遊客移動，減少遊客步行時間。此外市府同時發出召集令，「2018桃園彩色海芋季攝影競賽」現正徵件中，不論是遊客還是攝影高手們，敬請把握最後展期來訪！攝影競賽收件截止日為3月28日，詳情請見「2018桃園彩色海芋季」活動官網，隨時掌握最新活動內容。

「芋定終身」花藝裝置藝術。（桃園市政府農業局提供）

★假日交通管制及免費接駁車資訊

一、交通管制區：起點-聖德北路與大園區和平西路交叉口，終點-聖德北路與中壢區月桃路交叉口。全區禁止車輛進入，管制區內居民則不受活動影響，只要提出證明區內居民身分即可通行！管制時間為週六、日 8:00至18:00。

二、接駁車路線：桃園高鐵站(A18站)轉運站11號月台、文中三停車場(青埔棒球場對面免付費停車場)、林園居休閒農場路口(聖德北路1370巷口)、聖德北路田溪路口(整點發車為低底盤公車)

三、管制區接駁車：北端為聖德北路22巷口、展區端為停車場對面、中繼點林園居農場、南端為聖德路108巷口，於交通順暢的情況下15分鐘一班次。

(中時電子報)