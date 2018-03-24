3月24日三報頭條要聞

2018年03月24日 07:21 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

美總統川普簽署備忘錄，對1300項大陸輸美產品加徵25％關稅，價值最高達600億美元。天剛亮，大陸商務部即出招反制，早晨7點在官網發消息，對美128項進口產品中止減讓關稅，清單包含7類、128稅項產品，涉及美對陸約30億美元出口。

本報獨家掌握教育部本月17日，要求台大發函廈大清查管中閔兼職案，及廈大王亞南經濟研究院的函覆內容！廈大回函很明確：「管中閔未兼職、未授課、未領薪」，「近5年僅偶爾參加國際學術會議。」知情人士指出，教育部「密令」根本不只查廈大兼職案，甚至要求廈大函覆台商產學合作是否為管中閔居中牽線並收回報，成為國際與學界大笑話！

陸美貿易戰開打，蔡英文總統昨親上火線呼籲，協商是解決貿易衝突的最好方法，盼美中及相關各方能積極進行協商，避免貿易戰全面爆發。

◎工商時報

美國總統川普宣布對大陸進口高科技產品課重稅，貿易戰火燃起，美股4大指數狂瀉，資金急尋避風港；法人認為，包括傳產、金融、生技等族群受影響程度小，南亞、元大金、寶齡富錦等基本面佳、且獲法人逆勢買超，不僅相對抗跌，未來也可望率先反彈。

美國總統川普昨（23）日根據「301調查」結果下令，對進口自中國大陸近600億美元的商品加徵25％關稅，這些商品涵蓋與「中國製造2025」相關的1,300多項商品，包括工業機器人、新能源汽車、新一代資訊技術等。川普說：「這只是開始」。

昨（23）日凌晨傳出美國根據「301調查」結果，將對規模近600億美元的大陸產品加徵關稅後，中國大陸隨即開出反制第一槍，針對美方鋼鋁產品的「232國安調查」，對自美國進口的部分產品加徵關稅，涉及產品出口規模達30億美元。

◎旺報

中美貿易戰短兵相接！美國總統川普23日凌晨簽署對中國貿易相關的總統備忘錄，依據「301調查」結果，將對從中國進口、規模估達600億美元的商品徵收關稅，對此，中方也不示弱，回應會「奉陪到底」，同一天也宣布擬對規模達30億美元的美國商品開徵高關稅，展開首波回擊，面對中美貿易戰持續升溫，屆時全球恐進入一個「新冷戰時代」。

美國總統川普針對規模達600億美元的中國商品開徵高額關稅，這個動作看似是實現了「美國優先」的貿易保護主義，但在已經高度全球化的現今，不論是中國還是美國，不少產業鏈互相依存的情況已到了密不可分的程度，川普拿中國的商品「開刀」，最終很可能反受其害，這無異於是「搬磚頭砸自己的腳」。

這將是一場沒有贏家的戰爭，據CNN旗下財經網站CNNMoney報導，美國此舉將導致蘋果、波音、英特爾和其他跨國公司首當其衝，而大陸的航太、機電、通訊、資訊等技術密集行業也將受到衝擊，業內人士擔心，隨著中美兩國貿易戰升級，兩國企業受損面積將會越來越大。

(中時電子報)