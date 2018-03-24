共同招生互槓 交大生：師資再好給國防大學也是浪費

國防大學和交通大學（見圖）共同招生的規畫，引起交大學生不滿。（資料照片 郭芝函翻攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

國防部規畫國防大學和交通大學共同招生，將提案送到教育部，不過，兩校學生似乎不太領情，竟然在網路論壇互槓吵開，國防大學的學生稱，不想攀附其他學歷，交大學生則充滿優越感地說，「師資再好給你們也是浪費」。

日前國防部提到，為增加招募誘因，規畫國防大學理工學院明年與交通大學合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍，共同頒授學位」方式，目前已得到交大同意，正與教育部洽談。

《嘰咕Park》論壇對此議題進行線上投票，意外掀起校際學生的多方論戰。有學生聽到好消息說，「那我也要簽，為了鍍金交大，爽！」；政大生出聲說，「交大可以跟我們合併嗎？我想要讓學歷更好看」；台大生則批，「合併不是這樣玩的，兩校程度差這麼多，是要合併什麼？」清大生也來摻一腳，「我覺得根本不會有混淆的問題，交大魯肥宅跟國防精肉男，有誰會認錯(黑人問號）」。

國防大學生有志氣地說，「我讀國防我很自豪，無須去攀附其他學歷！」一交大生反嗆，「想要師資來輔助？說難聽一點，師資再好教給你們東西也是浪費啦」，另一交大生再酸，「先上車後補票，同意書都送到教育部了才跟大家講，zzz國防布不意外」，還有交大生不滿男男配，「先不論優越感啦，為什麼要男校併男校，看看人家清大併個竹教，陰陽調和的剛剛好，還是說交大肥宅沒人權」。國防部規畫國防大學和交通大學共同招生，將提案送到教育部，不過，兩校學生似乎不太領情，竟然在網路論壇互槓吵開，國防大學的學生稱，不想攀附其他學歷，交大學生則充滿優越說，師資再好給你們也是浪費。

日前國防部提到，為增加招募誘因，規畫國防大學理工學院明年與交通大學合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍，共同頒授學位」方式，目前已得到交大同意，正與教育部洽談。

《嘰咕Park》論壇對此議題進行線上投票，意外掀起校際學生的多方論戰。有學生聽到好消息說，「那我也要簽，為了鍍金交大，爽！」；政大生出聲說，「交大可以跟我們合併嗎？我想要讓學歷更好看」；台大生則批，「合併不是這樣玩的，兩校程度差這麼多，是要合併什麼？」清大生也來摻一腳，「我覺得根本不會有混淆的問題，交大魯肥宅跟國防精肉男，有誰會認錯(黑人問號）」。

國防大學生有志氣地說，「我讀國防我很自豪，無須去攀附其他學歷！」一交大生反嗆，「想要師資來輔助？說難聽一點，師資再好教給你們東西也是浪費啦」，另一交大生再酸，「先上車後補票，同意書都送到教育部了才跟大家講，zzz國防布不意外」，還有交大生不滿男男配，「先不論優越感啦，為什麼要男校併男校，看看人家清大併個竹教，陰陽調和的剛剛好，還是說交大肥宅沒人權」。

(中時電子報)

3月24日三報頭條要聞 米其林餐盤人氣排行榜 這家榮獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。