共同招生互槓 交大生：師資再好給國防大學也是浪費

2018年03月24日 08:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

國防部規畫國防大學和交通大學共同招生，將提案送到教育部，不過，兩校學生似乎不太領情，竟然在網路論壇互槓吵開，國防大學的學生稱，不想攀附其他學歷，交大學生則充滿優越感地說，「師資再好給你們也是浪費」。

日前國防部提到，為增加招募誘因，規畫國防大學理工學院明年與交通大學合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍，共同頒授學位」方式，目前已得到交大同意，正與教育部洽談。

《嘰咕Park》論壇對此議題進行線上投票，意外掀起校際學生的多方論戰。有學生聽到好消息說，「那我也要簽，為了鍍金交大，爽！」；政大生出聲說，「交大可以跟我們合併嗎？我想要讓學歷更好看」；台大生則批，「合併不是這樣玩的，兩校程度差這麼多，是要合併什麼？」清大生也來摻一腳，「我覺得根本不會有混淆的問題，交大魯肥宅跟國防精肉男，有誰會認錯(黑人問號）」。

國防大學生有志氣地說，「我讀國防我很自豪，無須去攀附其他學歷！」一交大生反嗆，「想要師資來輔助？說難聽一點，師資再好教給你們東西也是浪費啦」，另一交大生再酸，「先上車後補票，同意書都送到教育部了才跟大家講，zzz國防布不意外」，還有交大生不滿男男配，「先不論優越感啦，為什麼要男校併男校，看看人家清大併個竹教，陰陽調和的剛剛好，還是說交大肥宅沒人權」。國防部規畫國防大學和交通大學共同招生，將提案送到教育部，不過，兩校學生似乎不太領情，竟然在網路論壇互槓吵開，國防大學的學生稱，不想攀附其他學歷，交大學生則充滿優越說，師資再好給你們也是浪費。

日前國防部提到，為增加招募誘因，規畫國防大學理工學院明年與交通大學合作，共同招生並引進交大師資，採「共同學籍，共同頒授學位」方式，目前已得到交大同意，正與教育部洽談。

《嘰咕Park》論壇對此議題進行線上投票，意外掀起校際學生的多方論戰。有學生聽到好消息說，「那我也要簽，為了鍍金交大，爽！」；政大生出聲說，「交大可以跟我們合併嗎？我想要讓學歷更好看」；台大生則批，「合併不是這樣玩的，兩校程度差這麼多，是要合併什麼？」清大生也來摻一腳，「我覺得根本不會有混淆的問題，交大魯肥宅跟國防精肉男，有誰會認錯(黑人問號）」。

國防大學生有志氣地說，「我讀國防我很自豪，無須去攀附其他學歷！」一交大生反嗆，「想要師資來輔助？說難聽一點，師資再好教給你們東西也是浪費啦」，另一交大生再酸，「先上車後補票，同意書都送到教育部了才跟大家講，zzz國防布不意外」，還有交大生不滿男男配，「先不論優越感啦，為什麼要男校併男校，看看人家清大併個竹教，陰陽調和的剛剛好，還是說交大肥宅沒人權」。

(中時電子報)