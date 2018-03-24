太小看蔡英文？她放任民進黨亂鬥是因為...

總統蔡英文(左)、台北市長柯文哲(右)。（資料照,劉宗龍攝）

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中時電子報

近期，民進黨為黨內初選吵翻天，現在又遇泛綠批鬥台北市長柯文哲，有PTT的F網友質疑身為民進黨黨主席的總統蔡英文，難道不知道亂鬥會影響票數嗎？不吭聲也沒人理她，是故意要讓民進黨垮嗎？另有A網友直言「這擬就太小看蔡英文了」她現在放任DPP(民進黨)亂鬥有兩點。

F網友認為蔡英文不處理亂鬥問題有兩個原因：一、沒能力處理；二、故意拖卡民進黨。但A網友直言「這你就太小看蔡英文了」她能在DPP最低迷的時候切入，振衰起弊，打趴傳統派系跟四大天王，神來一筆跟柯合作創造2014大海嘯，讓自己坐上大位，就知道她是個狠角色，跟馬英九是天差地遠，謀略直追李登輝、蔣經國。

而她現在放任民進黨亂鬥是因為，一、這些都無關大局，蔡只要看準國際動態，順勢見縫插針，取得的成果，就遠比某第三勢力，只會跟老共叫囂、硬碰硬，要大N倍，台灣內政又是外交的延續，只要站對隊伍跟對老大，經濟絕對往上衝。

二、蔡主軸是跟柯合作，持續弱化KMT(國民黨)，現階段柯穩得跟什麼一樣，DPP下面那些鬥雞好鬥成性，不讓他們去發洩精力，去互相鬥、去鬥柯，難不成是要蔡用主席威信來壓制派系嗎？

所以蔡不用事事親為，養貓比較開心，唯一要注意的是美中日台與東亞情勢，其次是用查黨產綁住KMT、弱化，下面打打鬧鬧根本不看在眼裡，勞工死活也不是她在乎的。

(中時電子報)

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