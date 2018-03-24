米其林餐盤人氣排行榜 這家榮獲網路人氣王！

2018年03月24日 08:24 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

世界頂級美食評鑑指標「米其林」終於登台，在最近推出首屆《米其林指南台北》名單，一共評選出20家星級餐廳、36家米其林特別推薦餐廳，以及70家指南中推薦的米其林餐盤。

其中最高等級的「星級餐廳」，餐廳獲得的星星越多顆代表評價越高，分為代表出眾的一星餐廳，廚藝高明的二星，三星則是最高級別，象徵擁有絕佳廚藝的最高榮譽；而「米其林特別推薦餐廳」與星級餐廳不同，主要推薦的是在地物超所值的美食餐廳，且價格不能高於一定限制；最後的「米其林餐盤」層級稍微再更低、更為親民一點，該符號是2016年才加入的新評比，擁有這個標誌的餐館代表其「口味尚佳」。

相較於吃上一餐通常所費不貲的星級餐廳，「米其林餐盤」顯得更加親民，這次指南中上榜的70家餐廳就有多家夜市小吃入榜，其中不乏許多網路人氣原本就居高不下的小吃，顯見鄉民說好吃、被鄉民們認證的人氣餐廳還是有它的參考價值所在。因此今天我們就透過「百大口碑：米其林餐盤」排行榜，進一步來看看這70家「米其林餐盤」的餐廳，究竟誰是在米其林名單公布之前，網路上人氣早就居高不下，這半年來網路討論度最高的人氣王！

第7名 但馬家涮涮鍋

說到高檔火鍋不少人腦海中第一個想到的，就是這家位在文華精品五樓的但馬家涮涮鍋，雖然價位大概在中上平日卻還是一位難求，生意相當好。除了有各國頂級食材之外，最特別的是還有配置專業服務生在一旁服務，不僅詳細的解說享受美食的秘訣，也幫你掌握最佳的起鍋時間，不必擔心高檔食材一不小心就煮的太熟，店內極具氣氛的奢華裝潢加上在一旁專門為你服務的服務生，帶給每一個來用餐的顧客絕佳體驗。

米其林指南觀點：

店東認為吃火鍋是跟好友、家人相聚的親密時光，客人應好好享受食物及與親友的交流，不應費心處理食材，因此一切會由店員代為打點。食材方面，除了有本地蔬菜和海鮮，亦有日本進口的和牛和海鮮，不受時節所限的菲律賓花龍蝦等，牛肉更是直接從日本的但馬牛供應商取貨。客人更可點原條活魚分享。

地址：台北市松山區敦化北路166號5樓（本館）

電話：02-2712-1606

營業時間：11:30-14:30，17:30-23:00

第4名 台北鳥喜

對於長期有在關注米其林美食指南的饕客來說，鐵定對這家燒烤店不陌生，台北鳥喜師承自連續七年獲得米其林一星的日本燒烤店「とり喜」，這次能被評選為米其林餐盤一點也不意外。論環境的部分，推翻一般人對燒烤店充滿油煙的刻板印象，取而代之是清新舒爽的用餐體驗，食材選用台灣本土最頂級的「桂丁雞」，在日本總廚坂井康人的監督下，料理出聘美本店的美味。

米其林指南觀點：

開放式廚房置於餐室中央，台灣原木所做的食桌和眾多木製佈置，予人自然舒適之感。來自東京的餐廳主打烤雞串及素菜，所用雞肉為本地頂級品種桂丁雞，由日本總廚坂井康人挑選。廚師串肉的方法承襲日本，醬料和調味料亦由日本空運而來。三位主廚交替到東京學習，坂井也會定期來台監督運作，務求餐廳水準媲美本店。

地址：台北市信義區松壽路26號

電話：02-2723-2288

營業時間：17:30-23:00

第1名 山內雞肉

在這次為數多達70家的米其林餐盤評選名單中，網路上討論度最高的人氣王，就是這間隱身在小小夜市中的山內雞肉！位於南機場夜市中的山內雞肉，其實早就是不少美食部落客介紹的口袋名單，在網友口耳相傳的推薦之下，不管平日還是假日門口總是大排長龍，為的就是那一份皮Q彈牙、肉質札實白切雞肉，沾上雞油混合醬油膏的沾醬，香氣逼人。店家最近公告4月1日起將部分商品將調漲價格，想要嘗鮮的動作可要快點。

米其林指南觀點：

皮爽肉嫰，分量頗多，十分超值。店子不定時關門，若要點選雞腿，建議八時前到達。

地址：台北市中正區中華路二段307巷20-3號

電話：02-2305-0100

營業時間：11:00-20:00（每周六公休）

◎好評影響力排行榜冠軍

網友討論度高不一定代表好評高，看完了網路人氣第一名以後，接著來看正負面情緒比當中，誰是網友好評影響力排行的第1名。

第1名 欣葉台菜

除了看網路討論人氣之外，如果用網路正負評論情緒來排行，網路好評影響力第一名為欣葉台菜，網路聲量排行榜同時也名列第二名，可見不少人都認為欣葉台菜是此次星級餐廳中的遺珠之憾，姑且不論是不是評審真的忽略台菜，還是台菜普遍都還不夠精緻，從網友的討論度和正負面情緒比來看，欣葉台菜絕對是名列米其林餐盤之首，具有星級餐廳的水平。

米其林指南觀點：

說起台菜餐館，欣葉必定榜上有名。多年來，規模變大了，從只供應清粥小菜，至成為宴席菜的場地，店東希望將家庭的味道帶給客人的心願始終未變。到欣葉必嚐其手工菜式──菜脯蛋以筷子邊煮邊攪拌翻鍋，做法獨特；杏仁豆腐由三位師傅人手鮮製，口感軟糯；其他招牌菜還有煎豬肝和以手工見稱的潤餅等。

地址：台北市雙城街34-1號

電話：02-2596-3255

營業時間：11:30-14:30，17:00-22:00

米其林餐盤的消費比星級餐廳低很多，層級也介於米其林推薦與叉匙之間，因此是不少人推薦的入門餐廳，如果不知道該怎麼從這70間米其林餐盤開始吃，不妨參考完整的「百大口碑：米其林餐盤」排行榜，看看網路上討論度最高的是哪家，跟著網友吃就對了！

(中時電子報)