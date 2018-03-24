吉卜力美術館才排第5！粉絲朝聖必去日本10大主題館

2018年03月24日 15:01 中時電子報 簡怡欣 文／DailyView網路溫度計、編輯／

粉絲朝聖必去日本10大主題館。(圖/DailyView網路溫度計)

啊！又搶到廉航特價機票啦，接下來的日本即將進入櫻花季，大家應該都摩拳擦掌準備追櫻浪啦！不過日本有太多好看好玩好吃的，除了賞櫻還能幹嘛呢？這次DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》要帶你去逛日本的主題遊樂園、美術館、博物館，這些充滿特色的主題場館可是不少人心中的「朝聖聖地」呢，裡面甚至有間只開到今年9月而已，卡通迷、鐵道迷們準備好衝了嗎？

No.10 草間彌生美術館

說到草間彌生大家應該都會想到那足以激起密集恐慌症的圓點吧，早在2015年台灣曾舉辦過草間彌生展引發話題，而她的個人美術館終於在2017年10月在東京新宿開幕啦！美術館外觀是棟純白建築，令人難以想像建築內收藏了如此精彩的「圓點女王」作品，美術館採預約制因此門票可是一票難搶，不管是喜歡草間彌生或者熱愛藝術的人，絕對不可以錯過來這裡朝聖啦！

☻（@barbara7110yukka）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 24 日 4:05 上午 張貼

info.草間彌生美術館

地址：東京都新宿區弁天町 107 No.9 青山剛昌故鄉館

也是從小看《名偵探柯南》長大的請舉手！作為許多二、三十世代人的童年回憶，這部經典在日本也是有專屬展館的呦，不過地點比較偏遠如果要去可得事先安排，在粉絲口中的這座「柯南博物館」真正名稱叫做青山剛昌故鄉館，因為鳥取縣正是作者青山剛昌的故鄉啦！館內可看到青山剛昌的工作室、原畫等，還可以透過AR技術與柯南合照，附近還有以柯南為主題的「米花商店街」呢！

info.青山剛昌故鄉館 地址：鳥取県東伯郡北栄町由良宿1414

여행디자이너 Travello（@heymrgil）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 23 日 6:47 上午 張貼

No.8 札幌啤酒博物館

來博物館長知識還能大吃大喝個痛快！其實在台灣也有這類型的觀光酒廠，但一般都是觀光製程、採買酒品、品嚐小點心的輕便行程，但在這邊可是足以讓你耗上半天，參觀完啤酒製程後，博物館一樓可以試喝啤酒，博物館一旁有座札幌啤酒園及購物中心，不少遊客都會在參觀完後到啤酒園附設的餐廳用餐，這裡可是有北海道知名的成吉思汗烤羊肉吃到飽呢！(飲酒過量，有礙健康)

info.札幌啤酒博物館 地址：北海道札幌市東区北7条東9-1-1

Mutia.（@mutiamrnd）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 22 日 6:55 上午 張貼

No.7 藤子．F．不二雄博物館

知名度不輸《名偵探柯南》的還有這隻藍色大貓《哆啦A夢》啦！做為紀念漫畫界巨擘藤子·F·不二雄的場館，其實在2011年便開幕了，不過因為採完全預約制，只能透過日本LOWSON超商購票/取票，對台灣人來說略有難度因此網路上的討論相對較低，不過在博物館內有各種粉絲們看到會尖叫的展品及裝置藝術，像是任意門、如果電話亭、三根水管等，特別適合帶著小孩一起來拍照參觀呦！

info. 藤子．F．不二雄博物館 地址：川崎市多摩區長尾2丁目8番1號

No.6 大宮鐵道博物館

位於東京附近的埼玉縣大宮的這座鐵道博物館，是目前日本最大、館藏最豐富的鐵路博物館，從最早的蒸汽火車到現在的新幹線，在這裡不僅可以看到各種時期造型的火車，甚至還有模擬駕駛區，讓你一償當鐵道員的夢想，是相當有人氣的親子同遊景點，特別的是這裡的餐廳設計成列車造型，沒有機會搭車體驗享用火車便當的樂趣？來這裡就行啦！

info. 大宮鐵道博物館 地址：埼玉県大宮区大成町3丁目47番

喜歡動畫大師宮崎駿的朋友，不可錯過位在東京三鷹的森吉卜力美術館，裡面有各式宮崎大師的經典電影，充滿童趣與想像。（本報系資料照/林宜靜攝）

No.5 三鷹之森吉卜力美術館

回憶殺真的很值錢呢（喂）！同樣也是無數人童年回憶的宮崎駿，許多到東京玩的觀光客都會專程安排一天到三鷹參觀吉卜力美術館，一進門口就能看到龍貓在窗戶前跟你打招呼，雖然進到館內就無法拍照，但走到天台上還有必拍的《天空之城》拉普達機器人、飛行石，包括水溝蓋、水龍頭每個小細節都藏有讓卡通迷尖叫不已的驚喜啊！

info. 三鷹之森吉卜力美術館 地址：東京都三鷹市下連雀1丁目1-83

東京ワンピースタワー（@tokyoonepiecetower）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 9 日 1:55 上午 張貼

No.4 東京鐵塔航海王樂園

超高人氣的熱血少年漫畫《航海王》（點我看百大人氣動漫排行）也有了專屬的主題館（不意外啊）！場館就位在東京鐵塔裡，裡面設計許多以角色為特色的遊戲，可以在娜美的賭場裡大展身手、在騙人布的狙擊場挑戰成為狙擊王等等，讓玩家身歷其境宛如成為第十一位夥伴！另外每天還有限定場次的劇場表演，看演員揮汗演出超熱血的啦！

info. 東京鐵塔航海王樂園 地址：東京都港區芝公園4-2-8

Noon Preyaporn（@bizznoon）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 2 日 12:41 上午 張貼

hjyangela（@hjyangelamario）分享的貼文 於 PDT 2016 年 10月 月 7 日 4:57 下午 張貼

No.3 麵包超人博物館

還記得那個熱呼呼剛出爐的麵包超人嗎？小孩子超愛的麵包超人在日本也有博物館喔！特別的是麵包超人博物館不只一間，包括仙台、橫濱、名古屋、神戶、福岡都有分館，館內各種小小孩超愛的遊樂設施，現場還有劇場演出、舞蹈帶動跳，還可以租借娃娃車超適合新手爸媽帶小小孩來這跑跳啦！

info. 麵包超人博物館 地址：各分館地址詳見官網

Sanrio Puroland（@purolandjp）分享的貼文 於 PDT 2017 年 9月 月 1 日 4:28 上午 張貼

Sanrio Puroland（@purolandjp）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 11 日 3:54 上午 張貼

No.2 三麗鷗彩虹樂園

第二名正是傳說中的「Hello Kitty樂園」啦！！別去日本只知道迪士尼樂園（點我看迪士尼遊玩攻略）、環球影城（點我看環球遊玩攻略），這個出自日本的三麗鷗家族也是很有人氣的！一下車站就是滿滿的Kitty、布丁狗、美樂蒂等招牌角色，進到樂園裡更是令人驚嘆，各種卡通裡的畫面化身立體佈景超級殺手機容量，來到這裡記得準備3件事：手機容量、行動電源跟福澤諭吉（日幣）！

info.三麗鷗彩虹樂園 地址：多摩市落合1-31

SNOOPY MUSEUM TOKYO（@snoopymuseumtokyo）分享的貼文 於 PST 2017 年 12月 月 16 日 9:39 下午 張貼

SNOOPY MUSEUM TOKYO（@snoopymuseumtokyo）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 25 日 2:08 下午 張貼

No.1 史努比博物館

剛剛介紹的場館你都可以慢慢安排一間間攻略，但「史努比博物館」可是不等人的，因為這間只開到今年九月，只剩下最後半年想去朝聖可得快！位於東京六本木的史努比博物館在2016年開幕，也是亞洲唯一一間，館內可看到各種史努比漫畫及公仔，還有超多讓人忍不住手滑的周邊商品呢！都來到這裡，當然要去史努比主題餐廳點杯黃橙橙的查理布朗奶昔以及以漫畫名稱為靈感的花生醬三明治囉！

info.史努比博物館（期間限定至2018年9月） 地址：東京都港區六本木5-6-20

(中時電子報)