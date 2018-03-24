濫捕亂抓 聯合國警告：30年內亞太恐無魚可吃

聯合國警告，如持續濫捕亂抓，亞太地區恐在2048年將無魚可食用。（圖/美聯社）

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中時電子報

據加拿大廣播電視台（CBC）報導，面對人類利用科技和先進設備，為求最大價值而不顧生態運作的行為，對於海洋和土地予取予求的行為，聯合國（UN）今日提出警告。專家在經過多年追蹤調查後，對於美洲、歐洲與中亞、非洲和亞洲太平洋（Asia-Pacific）這四大地區提出「最後提醒」。

其中，我們所身處的亞太地區，若這麼濫捕亂抓而無所節制，恐怕30年（2048）內這區域的海洋將無魚可食用。

報告中，對四個區域分別提出示警：

一、美洲：若趨勢不改，在2050年以前，美洲大陸將大幅喪失15%的動植物品種。

二、亞太：公元2048年，將不再有漁獲提供給商業捕魚。

三、歐洲：僅存1/4海底物種能生存。

四、非洲：2100年之前，恐怕該洲有過半的鳥類與哺乳動物品種會消失。

環境學家羅伯華生（Robert Watson）表示，他們很擔心，這會影響人類的生存，包含食物供應、乾淨飲用水與公共衛生，但人類卻依然我行我素地破壞和傷害地球。「我們所造成的氣候變遷愈來愈惡劣、也一步步地傷害整個生態系統，兩種傷害正快速地結合與擴大中。」加拿大政府環境學家萊斯（Jake Rice）更痛心地表示，「我們（人類）為了讓生活維持好的狀態，其實是不斷地向地球『預支』或『透支』未來的額度，這難道不需要擔憂嗎？」

而我們身處的亞太地區，不僅會在2048年失去漁獲，更會讓這區的生物多樣性（biodiversity）大幅減少45%、9成以上的珊瑚消失，對於整個陸上與海上的環境都將成為一大威脅。

(中時電子報)

文章來源：Asia could run out of fish by 2048, UN reports

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