南台中家扶社工伴弱勢家庭與兒少 迎向陽光獲表揚

2018年03月24日 09:08 中時 盧金足

4月2日是「社工日」，南台中家扶中心今年有4名優秀社工人員獲得表揚，南台中家扶中心主任洪健胤榮獲「終身成就獎」，薪火傳承獎由張順祥獲得、績優社工獎為邱瑞生，拿下新銳社工獎的是鍾揚傑，用實際行動幫助弱勢家庭，培力自立及參與兒少保護工作，樂在工作。

獲頒終身成就獎的洪健胤，在社會福利領域服務已33年餘，曾經轉換不同部門或分事務所，分別在桃園與彰化家扶中心擔任主管，後來到會本部的公關組、社會資源處等，2007年底接任南台中家扶主任迄今以逾10年。

洪健胤表示，20多年前剛開始推動兒童保護工作，當時政府的立法並未完全落實，所以當社工前往家庭關心受暴的孩子時，常會遇到很多家長表達不滿，因為社會還是普遍認為管教孩子是父母的權利，導致社工被認為好管閒事，家長經常對社工惡言相向，甚至拿刀追趕或潑屎潑尿，令人印象深刻。

回想當年，從營利事業轉到非營利組織工作，算是人生相當大的轉折，當時他已經成家生子，轉換職涯跑道薪水頓時銳減，「但我想社會工作應該不只是朝九晚五，著重的是對他人關懷、同理和傾聽，直到現在也沒有覺得後悔，一直是樂在工作。」

洪健胤將屆齡退休，但是期待自己仍有「被利用的價值」，退休後會仍會繼續學習，並希望能為社會再貢獻心力。對於能獲表揚，洪健胤感謝台中市政府、社會各界、評審委員等，大家一致的認同與肯定。

張順祥退伍後即投身家扶服務，已近30年的時間。最初從事經濟扶助工作，負責大肚鄉，需騎著機車翻過大肚山進行家訪，路途遙遠不辭辛勞。隨著年資增長，也負責過兒童保護、寄養服務、陪同偵訊等方案，多元豐富的工作內容，張順祥都在第一時間與弱勢兒少站在一起，至今他仍難以忘記深夜裡機車疾駛到派出所陪同偵訊筆錄，也多次進出醫院探視寄養兒童急診。

張順祥目前負責幸福小舖業務，輔導弱勢家長學習職業技能，創造就業機會。目前以水餃工作坊為重點，近2年來水餃銷售成長60﹪，家長生活津貼成長48%，實質幫助到弱勢家庭。張順祥表示：「每當看到曾服務過的兒童長大後回來當志工或是捐款，都會深受感動，這是愛的循環，以愛還愛永不止息，也讓我更確信社工生涯的付出雖辛苦，但卻是值得的！」

邱瑞生負責負責兒少保團體工作與用愛包圍服務，透過傾聽、陪伴，幫助受虐兒少重建自我肯定、提升家長親職功能，改善家庭關係。邱瑞生表示：「服務過程中雖然多次歷經滄桑、遭遇低潮瓶頸，但就算頭破血流，我仍願意勇往直前的『駛』過去，因為多方嘗試，多方受挫，才能體認到社會工作的意義，而且發現，助人最後收穫最多的反而是自己。」

鍾揚傑負責經濟扶助業務及辦理各項活動。鍾揚傑觀察細微，能在服務中主動發掘家庭需求，且願意在社會工作服務上創造更多可能與不一樣。例如積極連結外界資源，就為了幫有繪畫天分的孩子開辦畫展，隨著畫展順利舉行，孩子獲得許多外界的讚美及鼓勵，自信心大幅提升。

(中時)