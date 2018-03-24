影》校務會議若「卡管」抵觸大學法？台大邀2律師列席

【直播】管中閔校長何時能上任？今台大開校務會議討論聘任結果。(中視記者 王富民 陳時煉)
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台大校長當選人管中閔。(中時資料照)

眾所矚目的台大校務會議今日登場！為了慎重起見，台大代理校長郭大維特地邀請該校兩位常設律師列席，但有校務會議代表直斥律師是「陌生人」，不可代替主管發言。

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台大校長遴選案延燒多時，今日召開臨時校務會議解決爭議，早上9點14分，應出席人數172人，已到118人，會議開始。代理校長郭大維邀請該校兩位常設律師列席，引起校務代表質疑，為何代理校長旁邊坐好幾個「陌生人」對校務指指點點？

台大臨時校務會議今召開，台大代理校長郭大維率校內行政人員出席。（季志翔攝）

郭大維表示，台大此次校長遴選造成校內很多不安、對立，由於今天的討論涉及很多相關法律議題，因此依照校務會議第8條規定，邀請律師就相關法律問題給予諮詢。之後有校務代表直斥律師是「陌生人」，不可代替主管發言。郭大維表示兩位黃姓、薛姓律師是校內常設律師，不是校外找來的人。

依照《大學法》，公立大學校長由校長遴選委員會遴選，再由教育部聘任。中央社報導，一位與會校務會議代表私下受訪說，今天部分提案有法律爭議，例如認定校長遴選無效，可能不是校務會議的權限，需要法律專家釐清。

台大新校長管中閔至今仍未能上任，由於教育部已說會參考台大臨時校務會議意見，盡速適法性處理，因此今日登場的台大校務會議將是管中閔能否上任的關鍵。

(中時)

台大臨時校務會議今召開，台大校長郭大維（右三）率校內行政人員出席。（季志翔攝）
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