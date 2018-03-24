MLB》慘！離開季剩6天 巨人王牌手骨折

2018年03月24日 09:46 中時電子報 蔡銘仁

巨人去年度過黯淡的一季，王牌龐加納(Madison Bumgarner)因傷影響出賽，是一個主因，今年龐加納想重振的企圖心強烈，未料，新球季開打在即，龐加納今(24日)卻在熱身賽對非全主力的皇家，遭強襲球擊中投球的左手，造成左手骨折，預計得休養至少六周。

美國時間3月29日，大聯盟就要開季，已確定主投巨人開幕戰的龐加納，今對分一些球員去跟道奇比賽的皇家，無意外是開季前最後一場登板。龐加納首局威風八面，三上三下、還飆出2K，但在2上1出局後遇亂流，遭皇家的卡斯柏特(Cheslor Cuthbert)轟陽春炮掉1分。

意外出現在3上，該局首名打者梅瑞菲爾德(Whit Merrifield)對決龐加納，擊出投手方向強襲球。球飛向投手丘時，龐加納面對本壘板，下意識用雙手擋，結果左手直接被球擊中；球打到龐加納後，彈到丘旁邊，他試著要撿起球傳一壘，也沒接好球，讓梅瑞菲爾德安全上壘。

龐加納隨即跟著防護員退場，經檢查發現左手骨折，《ESPN》記者歐尼(Buster Olney)透露，至少得休養六到八周。巨人的三號先發沙瑪吉亞(Jeff Samardzija)已經因右側胸肌拉傷，得休一個月左右，現在連龐加納也傷了，對今年想重振的他們來說，是一大重傷害。

龐加納受傷，缺席之外，連開幕戰先發也告吹。梅瑞菲爾德造成這樣的結果，直言感覺很糟，「那是他(龐加納)春訓最後一場先發，真的不是故意的，我感覺糟透了，他是我尊敬的球員、投手，他在場上不斷磨練自己，竭盡一切去拚勝，我很愛看他投球。」

龐加納突然傷退，皇家也逮到機會，打破1比1僵局攻得2分，其中1分算在龐加納帳上。此後到比賽結束，皇家未曾再落後，終場9比6擊敗巨人；龐加納吞下熱身賽第2敗，熱身賽戰績1勝2敗、自責分率3.43。

(中時電子報)