徒步百年古香路 彰化南瑤宮三媽笨港進香起駕

2018年03月24日 10:09 中時 鐘武達

彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富等各界恭送南瑤宮媽祖起駕。（鐘武達攝）

南瑤宮媽祖24日上午起駕，信徒熱情參與。（鐘武達攝）

媽祖起駕囉！彰化市南瑤宮三媽笨港進香潦溪活動24日上午由縣長魏明谷、南瑤宮管理人市長邱建富等人主持起駕祭典後正式展開，這場為期8天7夜的「徒步百年古香路」進香之旅，隊伍將行經彰化、雲林與嘉義3縣市的25個鄉鎮市，全程來回近300公里。

彰化市南瑤宮三媽到笨港進香的傳統，已經有200多年，魏明谷表示，縣府將協助南瑤宮天上聖母老三媽進香潦溪申請列入文化資產，保存這項極具歷史宗教意義的無形文化。

邱建富說，為期8天的進香活動，重頭戲將在29日晚上，媽祖鑾駕將會徒步涉水度過濁水溪，這項傳統已延續百年，信徒將虔誠護駕老三媽涉水從雲林過溪回到彰化，今年預估有超過萬名信眾共同護駕潦溪，完成進香最重要的任務，期望這項百年活動能受到文化部重視，將它提列為國家文化無形資產，將台灣最著名的媽祖文化活動列入保存。

24日的笨港進香起駕，南瑤宮依照傳統儀式，上午6點多先「起旺爐」，7點起則由張天師主持起駕科儀並舉行隆重的起駕典禮，隨後於請神登轎並點燃起馬炮，8點正式起駕。

南瑤宮媽祖起駕，除了魏明谷、邱建富、前內政部長余政憲、立委黃秀芳、王惠美、彰化縣副議長許原龍、議員黃玉芬、白玉如、林世賢、賴岸璋、張東正等各界也都專程來送駕。

(中時)