創意調酒如甜點！小熊軟糖、瓜地馬拉鬆餅憶童年

2018年03月24日 10:06 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

春天來了，外頭春暖花開處處飄花香！此時的夜晚春風和煦，讓人心曠神怡！暫且放下工作壓力，相約好友來趟調酒之旅！在新興調酒師的創意下，特色調酒也越來越多元！可曾想過調酒如甜點般精緻與夢幻，以藥草酒強化酒精感，再佐以炙燒花生醬的「瓜地馬拉鬆餅」讓人垂涎欲滴，如巨人般的「小熊軟糖」喝得到芬芳與甜蜜，更遑論以鮮奶豆腐冰的為靈感，以加上奶酪、琴酒加上蜜紅豆的「一抹時光」，從酒酣耳熱間回憶到美好的童年時光！

雄踞國際權威TripAdvisor貓途鷹評網、名列新北第一餐廳的「Asia 49亞洲料理及酒廊」，同時也是新北最高的景觀餐廳，以南洋美食、創意調酒、和無敵景觀，備受好評！呼應季節更替，該廳冠軍調酒團隊集思廣益，以各擅勝場的風格，歷經反覆測試與淘汰，在五大類、總計42款調酒的最新酒單中，以26款全新特調大放異彩，其它則是續賣的暢銷款和必備的經典款，即日起提供消費者品賞。

Asia 49-小熊軟糖。（Mega 50提供）

●小熊軟糖

軟Q的小熊軟糖，看來就很療癒！喜歡小熊呆萌氣質的Owen，將奶油溶化後倒入伏特加，經過烹煮及過濾的工序後，創造出軟糖溶化後留在舌頭上的奶香口感，再加上哈密瓜甜酒、青蘋果糖漿及蘋果汁，並以蛋白增加酒體的蓬鬆感，晶瑩透亮的綠色酒液，裝在小熊造型玻璃杯中，喝來真有軟糖經咀嚼後產生的香氣及口感，妙不可言！

●瓜地馬拉鬆餅

極少在調酒中使用的香甜楓糖漿，Hank大膽將其調入蘭姆酒，再與自製花生榛果酒混合，並以藥草酒強化酒精感，上桌前再佐以炙燒花生醬果乾，濃香撲鼻，魅惑感十足！

Asia 49-櫻花樹下的白天鵝。（Mega 50提供）

●櫻花樹下的白天鵝

榮獲「2017馬丁尼藝術調酒競賽」台灣區總冠軍的Andersen，獨具創意，他將紅艷色澤的火龍果汁與葡萄柚汁混合，加上茶香明顯的伯爵茶糖漿平衡果酸，再注入果香明顯且單寧感明顯的波特酒，全數混合後，再以融合酸鹹甜滋味的優格起司奶霜覆蓋其上，喝來層次多變，高潮迭起！酒器特別選用優雅的透明天鵝杯，引人入勝！

Asia 49-一抹時光。（Mega 50提供）

●一抹時光

大學時期在台南唸書的Blue，最喜歡在炎熱的午後來上一碗鮮奶豆腐冰，綿密口感，清爽豆香，是求學時期最美好的回憶。北上工作後，念舊的Blue常常想起這道甜點，於是他以奶酪取代豆腐花，加入日式抹茶，再搭配琴酒及釀有蜜紅豆香氣的乳香酒加強酒精感，佐以溫醇的蜂蜜提升甜度，最後放上他最愛的豆腐冰配料—蜜紅豆，成就了這杯宛若甜點的特調。

Asia 49-菊花實驗室。（Mega 50提供）

●菊花實驗室

調酒少有人用的菊花，被Hank視為挑戰，他自製菊花椰子水，加入椰子利口酒、琴酒及甜苦艾酒，再混入金桔汁，製成這杯花果香氣十足，尾韻有著椰子香氣的菊花實驗室！上桌時，酒液在煙霧瀰漫的的燒杯中，咕嚕咕嚕的跳躍，十分有趣，隨之附上一杯蝶豆花蘭姆酒，客人可將其加入調酒中，觀察酒色變化，體驗宛如實驗般的樂趣。

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)