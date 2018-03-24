影》大貨車追撞國光客運1人受傷 國道岡山路段暫封閉

2018年03月24日 10:13 中時電子報 黃眉青 、 羅懋 、中天新聞／ 王書泓 、中國時報／ 林雅惠 、中天新聞／、中國時報／

國道北上351.9k(高雄岡山) 路段，上午發生一起國光客運、與大貨車、槽車、小客車的追撞意外，目前交通中斷。(圖/中天)

國道北上351.9k(高雄岡山) 路段，上午發生一起國光客運、與大貨車、槽車、小客車的追撞意外，目前交通中斷。(圖/中天)

(11:30更新)國道北上351.9k(高雄岡山) 路段，上午九點35分，發生一起國光客運、與大貨車、槽車、小客車的追撞意外，目前交通中斷。

高市橋頭區國道一號北上351.9公里處發生大貨車與國光客運及2輛自小客車車禍事故，現場員警表示僅一名大貨車司機韋姓男子(39歲)左腿挫傷，受醫後無礙，國光客運上14人皆無受傷，車禍在1小時後排除恢復通行。

國光號乘客飽受驚嚇。(圖/中天)

大貨車車頭全毀。(圖/中天)

國道北上351.9k(高雄岡山) 路段，上午發生一起國光客運、與大貨車、槽車、小客車的追撞意外，目前交通中斷。(圖/中天)

國道警方表示，24日上午9時35分接獲351.9公里處發生車禍，發現其中國光客運車車頭毀壞，所幸車上14人皆無受傷，另大貨車司機韋姓男子受困駕駛座，意識清楚，經搶救出後由救護車送往醫院治療無礙。

國道警方表示，車禍原因仍需進一步釐清，目前已經調閱行車紀錄器，釐清是否沒有保持安全距離，國道行車受阻也於1小時排除。

一名搭乘國光客運的學生驚魂未定還原現場，表示追撞當下聽到「碰」的巨大聲響，疑似因為前面車速突然變緩慢，導致客運被後方大貨車追撞。

(中時電子報)