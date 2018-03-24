F-16、幻象和F-4戰機升空 英美希以7國聯合軍演

希臘空軍麾下F-4「幽靈」戰機。（圖/英國空軍）

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中時電子報

據以色列國土報（Harretz）報導，目前正在希臘舉行的「Iniochos 2018」七國聯合軍事演習，集結美、英、義大利、以色列、阿拉伯聯合大公國（UAE）、希臘、塞浦勒斯（Cyprus）七國空軍，出動各國精銳戰機，訓練彼此的默契和較量飛行技術，為共同防衛地中海海域做好準備。

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但從受邀名單中可發現，名義上作為地中海聯合防禦行動，卻並沒有邀請土耳其參加，外界推測，其主因恐怕與希臘土耳其近年來多次領空領海衝突所致，讓作為主辦國的希臘，不願見到土耳其軍機在自家領空翱翔飛行。

美國空軍派出現役F-15「鷹式」戰機。（圖/英國空軍）

阿拉伯聯合大公國空軍的兩架幻象2000戰機。（圖/英國空軍）

七國空軍出動的軍機一覽：

希臘：F-16、F-4（F-4 Phantom II）、幻象2000、巴西航太145空中預警機（EMB-145H）

美國：F-15「鷹式」戰機（F-15 Eagle）

阿聯：幻象2000-9（MIRAGE 2000-9）

英國：颱風（Eurofighter Typhoon）

以色列：F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）

義大利：龍捲風戰機（Panavia Tornado）

塞浦勒斯：AW-139搜救直升機（AgustaWestland AW139）

英國空軍的颱風戰機。（圖/英國空軍）

希臘空軍現役F-16戰機。（圖/英國空軍）

不過本次軍事演習有另外一個意義，彼此並無外交關係的以色列與阿拉伯聯合大公國，也在本次演習中同場訓練和競技。透過不同的海空場景，讓來自7國的飛行員能聯手完成戰鬥或飛行任務。事實上，關係相對溫和的阿聯大公國與以色列，在去年11月由以色列主辦的「藍旗國際軍演」（International Blue Flag exercise）時，就已有並肩合作訓練的經驗。

(中時電子報)

文章來源：IN PHOTOS: Israel and UAE Fly Together in Annual Joint Exercise in Greece

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