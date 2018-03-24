遭前隊友蕭亞譚狂轟 心腹發文反曝柯文哲最大問題點

2018年03月24日 10:45 中時電子報 陳怡文

台北市長柯文哲近期被爆料，2014年選舉期間曾拿50萬給官員，爆料者就是柯文哲昔日戰友、前競選辦公室主任蕭亞譚，民眾議論。紛紛擾擾下，PTT網友轉載柯文哲心腹、前世大運發言人楊景棠發言，卻也變相透露出柯文哲最大問題點，網友直言就是對人太好「太容易心軟了」。

2018選舉將至，參加民進黨北市內湖南港區議員初選的蕭亞譚，開始爆起柯文哲的料。面對近期紛爭，楊景棠在臉書發文表示「看了新聞，有些事情很想一笑置之。但修行不夠，心情仍然複雜。為什麼認識的人，會是這樣？」

選舉時楊的座位就在主任附近，接近選戰末期，倒數一兩個月。應該是九月底十月初的時候。在整理行程資料時。聽見會議室裡有同事間爭執的聲音。聽到一聲大喊「我不幹了！我走！」看到亞譚主任走出會議室，開始收拾自己的辦公桌。

楊景棠回想選舉期，柯P有時候會對一些行程感到莫名。像是去看甚麼算命仙的！回來問團隊為什麼會有這一場，結果是主任排的。去桃園，跟柯爸柯媽一起見面，是看一個病人，但沒有約好，讓老人家等了許久。那一陣子主任出了很多包，諸如此類的問題，累積很多。在排行程檢討的過程中，給了團隊其他部門陸續的壓力。主任與其部門之間也堆疊許多摩擦。

才知道，那陣子好多人離職，因為多人離職後的職務分配主任大吵，經過大吵之後主任也提離職，是為了職稱以及工作內容在大吵，主任離開辦公室前收了所有東西。記得老闆當時說「來者不拒，去者不留。」兩三個禮拜後，聽說亞譚跟同事說，他錯了，太衝動。希望大家再給他機會。他想回來競選辦公室，記得老闆說「選舉要結束了，員工那麼多，沒差養一個。」我覺得算是對一個大吵完離開的人，很厚道了。但沒有部門太願意收他。

楊景棠最後表示「這幾天，我學到一課，選舉可以是價值的選擇。有很多條路可以走，但千萬不要選擇讓自己沒有價值，只是一場選舉。」網友看完紛紛表示「柯真的...太容易心軟了」、「嗆聲後走人，然後還能回去，柯還蠻有情有義的麻」、「恥力超高，我要是DPP早把他拖下去砍了，用都不敢用」、「對比自己要選議員求曝光對柯亂咬一通」、「柯p對人太好 選完也對枸雷撤告」、「一堆人說柯不會做人，現在還能讓離職人回來」、「這樣看來柯真的對他很好了」、「原來最後是靠柯P施捨才能領好領滿」、「為了選舉，可以出賣自己的良心，根本呵呵」、「柯讓蕭回鍋 蕭是用這種方式回報柯喔」、「政治真的是照妖鏡，這根本是恩將仇報」、「宅心仁厚養老鼠咬布袋」。

(中時電子報)