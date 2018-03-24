MLB》完美迎開季！柯蕭投6場自責分率竟是0

2018年03月24日 10:40 中時電子報 蔡銘仁

道奇王牌柯蕭(Clayton Kershaw)去年錯失世界大賽冠軍，似乎刺激他又更上一層樓了！柯蕭今(24日)熱身賽面對少一部分主力的皇家，飆出6.2局無失分好投，連同此役，熱身賽先發6場1分未失，自責分率是完美的0，展現極佳的好狀況，率道奇10比0贏球。

皇家今拆成兩隊分頭比賽，柯蕭面對這支非全主力的球隊，完全制宰整場，投6.2局僅被打1安、無失分，另有4次三振，沒有保送，與其他2名後援投手聯手演出完封勝。柯蕭投6.2局，是他春訓最長先發局數，賽後他總計先發6場投20.1局無失分，自責分率0。

柯蕭美國時間3月19日，剛過了30歲生日，他自認現在的身體狀況，相當不錯，「去年11月1日世界大賽後，還不知道多打那幾周，影響有多大，備戰需要激發出一些腎上腺素，所以我不喜歡投層級較低的「B Game」，那很難有興奮感。」

不過，柯蕭熱身賽備受關注的，是球速有時會不到90英里，比他過往球速93英里起跳，慢了不少；但他不在意這些事，只想著要怎麼拉長投球局數。道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts)也說，「每個投手要催出球速，得先激發出腎上腺素，到開季才有球速，是很合理的。」

羅伯茲認為，柯蕭有幾場投出87英里速球，他沒有很在意，「此役球速落在90到92英里間，這離我們的預期目標又更近一步，到開幕戰會有幾天休息，到時他球速應該就能回到93英里。」柯蕭這第十次大聯盟春訓，寫下生涯最完美成績，接著迎接連續第八年的開幕戰先發。

柯蕭表示，對他來說，今年調整的首要目標，是要避免背傷復發，現在狀況沒問題，也很興奮的準備迎接開季。至於外界關注柯蕭季後是否會跳脫合約，他沒有多想，「我們還有180場球要打，這比什麼都重要，我只想維持投1休4，想著下周四開幕對巨人，為一切做好準備。」

(中時電子報)