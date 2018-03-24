學生代表跳針逼問 台大校務會議卡半小時

2018年03月24日 11:03 旺報 簡立欣 、 李侑珊 、中時/ 季志翔 、中時/

台灣大學24日上午召開臨時校務會議，討論校長遴選相關爭議。(中央社)

台灣大學遴選出的新校長管中閔，至今仍無法上任，引發卡管、挺管爭議。台大校務會議今對決，代理校長郭大維特別商請2位律師列席，並表示，今天會議「我們完全行政中立」，但會議開始後前面半小時即有學生代表跳針逼問「為何沒在成案後15日之內開會」，校方則說明：「其實連提案人自己都認為『太過匆促可能人數不足』，樂見延後。」

台大校務會議今日才剛開始，學生代表童昱文隨即提問：依照規定召開臨時校務會議成案之後15天之內就要開會，1月下旬就提案，為何現在才開？且為何有4提案排入例行會議最後面？

主秘林達德拿著時間表說明：2月9日第一次程序委員會，已經決議召開臨時校務會議，但因為連署提案人沒有提案內容，且2月8日童昱文寄信秘書室也表示，過年前開會確實太過匆促，可能人數不足，樂見延後。2月26日連署代表人補完資料，當天秘書室寄出資料調查：3月8日可以召開程序委員會，最後決定3月24日是最多人可以參與臨時校務會議。

換言之，「15日內開會」也要等到提案人自己齊備所有要件，更何況連提案人自己都同意延後召開。

又有一位學生代表提問，申請召開臨時校務會議的提案必須親筆簽名，法規在哪？林達德解釋，提案人童昱文是用電子郵件以「提案單」方式申請召開臨時校務會議，但提案單是用於校務會議而不是申請召開校務會議，因此才要求用正式格式，即補齊親筆簽名。

另外3月7日也就是程序委員會前一天才收到後續提案4案，林達德解釋，由於提案順序是依據提案時間，因此排在例行會議最後面。不過今日也決定一併提到早上討論。

(旺報)