拆公投盟帳篷 柯P：不再放任大家不守秩序

2018年03月24日 10:50 中時 柯伶穎

「公投護台灣聯盟」長期在立法院外濟南路上搭設帳篷，台北市政府23日動用優勢警力，強力壓制公投盟成員，順利進行拆除作業。（陳信翰攝）

北市府以未申請路權為由，昨日拆除了公投盟位在立法院外帳篷，一度爆發激烈衝突。對於此舉是否引起獨派不滿？台北市長柯文哲今受訪表示，未來對陳抗要開始依法行政，不可以再放任大家沒有秩序，沒有申請就占用馬路，「法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的」。

柯文哲今天上午出席ATCC開幕活動後接受媒體聯訪，被媒體問到拆帳篷是否為了討好統派團體? 柯文哲秒回，我不需要討好任何人。他解釋，其實事情是昨天北市府上午舉行治安會報，他在會中先問警察局松菸槍擊三次、那幕後主使找到沒有？結果下屬回還沒有找到，接著又問上次一例一休大遊行妨礙交通抓到幾個？警察局答覆「提報五個」，接著他就開始罵人、一直念。

柯文哲說自己又追問，為什麼中山一派出所四個人被起訴？最後又問「立法院圍牆外面那個（帳篷）多久了」。柯笑說可能一個會議被他KKK，K到最後就自動跑出去拆了。

柯文哲強調，未來對陳抗活動要開始依法行政，他覺得不可以放任不申請然後就佔領馬路，這個他也不同意，未來就算碰到八百壯士，也會統一處理，一切依法行政。

媒體追問柯，只要藍、綠辦活動沒有申請都要拆？柯也直接回應「對」。由於目前西門町周邊也有很多類似情況，柯文哲說，也要完全按照目前法令執行，不申請就拆，因為他覺得這個國家不能繼續沒有秩序，「法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的」。

(中時)