全台最大摩天輪首次關燈 響應全球性節能活動

2018年03月24日 11:47 中時 王文吉

「麗寶天空之夢」響應關燈1小時節能活動，並設計象徵「地球元素」的色系，傳達守護地球家園的意念。（業者提供）

全台最大摩天輪「麗寶天空之夢」響應「地球一小時Earth Hour」活動，24日晚間將關燈1小時，屆時國道1號后里、國道3號大甲段用路人將無法看到絢麗燈光秀，而4月28日的馬拉灣水樂園也將重啟水資源循環系統，1滴水可重覆使用2次，藉此傳遞減碳綠能的環保理念。

「天空之夢」將以燈光秀宣導環保理念，響應「地球一小時Earth Hour」活動。（業者提供）

「天空之夢」總海拔384米，等同於台北101大樓88層高度，去年5月正式開幕後，首度響應earth hour 活動。麗寶樂園副總經理王永豪表示，「天空之夢」擁有10萬顆LED燈，首度關燈1小時，暫停主題燈光秀，希望用實際行動將環保理念傳遞給每位能看見天空之夢的旅人。

「天空之夢」將透過燈光秀呈現的「60＋」，響應全球性節能活動。（業者提供）

王永豪表示，「天空之夢」24日晚間8點30分關燈，在9點半過後，播放地球一小時一晚限定燈光秀，透過燈光秀呈現的「60+」，搭配著象徵構成地球主要元素：土壤、水、陽光、綠地等的褐、藍、黃、綠等顏色變化，傳達守護地球家園的意念。

佔地200公頃的麗寶樂園渡假區，園內有水陸雙樂園、星級飯店、outlet、摩天輪、國際賽車場等，不斷擴建發展觀光遊憩事業之餘，也不忘企業社會責任，馬拉灣水樂園將於4月28日開園，並重啟自2000年起斥億元建構的水資源循環系統，1滴水可重覆使用2次，污水零排放。

(中時)