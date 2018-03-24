川普對陸祭高關稅 林毅夫：僅為選舉 不符合美國利益

2018年03月24日 11:24 中時電子報 李靖棠

美國總統川普（Donald Trump）以智慧財產權為由，再次向中國大陸祭出301條款，對多項大陸製造的貨品開徵懲罰性關稅。對於美國此一政策，世界銀行（World Bank）前副行長、北京大學國發院名譽院長林毅夫在先前「中美經濟二軌對話」論壇上批評，「川普此舉，實際上僅為期中選舉炒作，根本不符合貿易的互惠雙贏原則，或是美國自身的國家利益。」

對於川普認為貿易逆差不斷擴大，是國際貿易規則不利於美國一事，林毅夫提出四點分析反駁：一、七十年代初，美元跟黃金脫鉤，讓美國政府貨幣政策沒有限制，可以不斷增發鈔票。二、銀行的儲蓄準備金率下降，增加了可貸款資金，在國際上推動資本帳戶自由化，便於美元大進大出各個國家，進行短期套利。三、美元增發、推動了房地產及股市泡沫化，導致美國消費增加、儲蓄減少，貿易逆差越來越大。四、美國政府財政赤字，導致美國貿易逆差進一步擴大。

對於美國祭出高關稅，林毅夫認為，需要高勞動力的商品，並不會因此回流美國本土生產；多年來仰賴大陸進口民生用品的美國消費者，勢必面臨成本飆升45%的困境，即使轉移從他國進口，也絕非長久之策。此外，美國國會期中選舉即將開打，先前總統大選中支持川普的「鐵鏽州」等，成為他極力拉攏的區域，這些增稅的動作，其實背後都包含了選舉意含，要讓這些地區的選民有直接「受惠」的感受。

至於大陸該如何反應，林毅夫提出三點方案：

一、不要過度反應，應該有理有據，可以採取一些必要的反制措施，但不要全面反擊。

二、順勢推動國內的全面深化改革。

三、如果美國過於強硬，也可對美國四項產品祭出反制，如大豆、玉米、電腦晶片等，相較之下，美國生產者絕對比中國生產者感受更加明顯。

(中時電子報)