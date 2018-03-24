國外參展報告抄襲 高市農業局允檢討改進

日本旅行社業者來高雄踩線。（高市農業局提供）

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新加坡遊客參加高雄一日農夫農村體驗活動。（高市農業局提供）

高市農業局參加國外旅展，推廣「一日農夫」遊程，但高市議員童燕珍發現，去年參加新加坡、日本旅展的2份報告，有9成相同，只是國名不同，質疑公務員便宜行事；對此農業局表示會檢討改進，但也強調同仁出國行銷農村旅遊相當努力，光是日本遊客前來高雄參加農村體驗的人數，從2015年700人次，增加至2017年2000人次，成長幅度高達185％。

市議員童燕珍質詢表示，去年8月、9月農業局分別參加新加坡、日本旅展，結果2份報告內容幾乎一樣，只有國名改過，「難道新加坡和日本遊客的想法都一模一樣嗎？」她提醒公務員切勿便宜行事、只求交差。

高市農業局表示，對議員的指正，會確實檢討改進。

農業局也細數去年出國參加旅展、行銷高雄農村的成果，2017年度赴日本國際旅展，透過拜訪當地旅行業者「シティトラベルサービス旅行社」，並在東京有樂町站，橫濱櫻木町站前廣場辦理RoadShow活動，直接向日本民眾行銷高雄農村體驗旅遊。

而在東京國際旅展裡，農業局向當地旅遊業者與民眾介紹高雄農業旅遊，獲當地2則新聞報導露出，並有電子媒體80則相關新聞報導，在媒體宣傳下，吸引日本旅行社業11家業者組團來高雄大樹區踩線，對促進後續日客來台旅遊幫助很大。

此外，新加坡國際旅展期間拜訪U-like旅行社，不僅推廣農村體驗，也洽談輸出高雄生產的「高雄首選」農特產品，旅展期間吸引新加坡玩味雜誌製作2則報導，參與高雄一日農夫體驗的新加坡遊客，也從2015年的400人次，大幅提升到去年2200人次，成長幅度約450％。

農業局強調，「一日農夫」農村體驗是透過局裡同仁在國際旅展現場，親力親為深入介紹，感動旅行業者與觀展民眾，進而創造合作機會，參與日本與新加坡國際旅展對推廣高雄農村體驗是非常重要且成效卓著的。

(中時)

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