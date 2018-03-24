與美財長熱線 中財辦主任劉鶴：有實力捍衛國家利益

2018年03月24日 11:27 中時 楊家鑫

中美貿易戰開打，大陸國務院副總理、中財辦主任劉鶴24日應邀與美國財政部長姆努欽通話。劉鶴強調，美方作為不利於中美利益，也不利於全球利益。中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益。此外，中共黨媒《人民日報》評論稱，從損人的目的出發，最終必將以害己的結果告終。中美經貿關係最終如果真的因為華盛頓的一意孤行而被拖入險境，一切責任須由美方承擔。

大陸新華社報導稱，3月24日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國財政部長姆努欽通話。姆努欽向中方通報了美方公佈301調查報告最新情況。

劉鶴表示，美方近日公佈301調查報告，違背國際貿易規則，不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益。中方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。雙方同意繼續就此保持溝通。

此外，中共黨媒《人民日報》24日發表評論「美國須為無理莽撞之舉擔責」指出，美國總統川普簽署總統備忘錄，依據所謂301調查結果，對從中國進口的商品大規模徵收關稅，並限制中國企業對美投資並購。可以預見，美國置各國共同利益於不顧的轉向，將給全球貿易秩序和世界經濟帶來一系列衝擊。

評論稱，無論是從中美經貿關係看，還是從全球經濟大局看，美國揮舞貿易保護主義大棒的舉動有百害而無一利，是不得人心的。中美經貿關係最終如果真的因為華盛頓的一意孤行而被拖入險境，一切責任須由美方承擔。

評論強調，從損人的目的出發，最終必將以害己的結果告終。奉勸美方懸崖勒馬、慎重決策，不要把中美雙邊經貿關係拖入險境，不要把全球貿易和世界經濟拖入險境，更不要低估中方捍衛自身合法利益的決心與能力。

(中時)