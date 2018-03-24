卡管爭議！吳瑞北等台大校長候選人、遴選委員 無須迴避校務會議

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旺報

台大今日召開臨時校務會議，有台大教師在現場拋出，針對「校長候選人應否迴避」、「遴選委員應否迴避」，現場隨即展開投票，校務會議代表投票共有98人反對迴避，遴選委員則有111票反對迴避，結果即為兩者皆無須迴避校務會議。

同樣投入本次台大校長遴選的電資學院教授吳瑞北，以及台大行政副校長張慶瑞、台大文學院歷史系教授陳弱水、台大電機資訊學院院長陳銘憲，4人皆為校務會議代表，而吳瑞北在會議現場舉手發言，並強烈堅持無須迴避，即要有利益衝突才要迴避，若他迴避，無法回應支持他投入校長遴選的校內師生。

台大學生會會長林彥廷則在會議上主動向大會表示，應當迴避，林彥廷透過台大學生會表示，若照校務會議中法律顧問所言，依照行政程序法第32條第一項：「公務員在行政程序中，有下列各款情形之一者，應自行迴避︰本人或其配偶、前配偶、四親等內之血親或三親等內之姻親或曾有此關係者為事件之當事人時。」

此外，林彥廷也說，就校長遴選爭議，本就出於迴避事項及標準問題，此時於解決問題之際，若曾參與遴選工作委員，可針對被遴選之人，向有爭議的遴選結果或程序應否迴避進行討論，如同可決定受爭議影響人之出席權利，也應免此爭議，以利後續會議進行。此外，遴選委員及校長應否需迴避，應以同一標準認定，不應針對何種身分進行迴避，是為妥當。

經過現場投票結果，針對校務會議代表是否應迴避，贊成迴避45票、無須迴避98票、空白3票；而在遴選委員是否要迴避方面，支持迴避33票、不用迴避111票、廢票及空白各2票；依照計票結果，兩者皆無須迴避校務會議的討論。

(旺報)

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