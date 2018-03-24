收入很高 北大電子遊戲課爆了

2018年03月24日 13:01 中時電子報 王一中

北京大學新開了一門《電子遊戲通論》，不是玩遊戲來的。這堂理論課最早只是60人的選修課，結果有200人聽課，火到爆了。開課老師陳江指出，遊戲行業工作的年輕人收入很高。

學生在這課堂上可以學到電子遊戲相關的研發、技術、行業、媒體、心理等專業；業內的行家也會到課堂分享相關知識。這個課不是培訓學生玩遊戲的，陳江介紹。

交通大學老師林日璇2011即開設《電子遊戲與社會》課程。（黃筱珮翻攝）

除了陳江外，早在2011年台灣的交通大學就有《電子遊戲與社會》相關課程，也在北大開過課。北大中文系也有電子遊戲與文化的課，但是以研生為主，上海另有大學在講遊戲設計。

大陸新京報報導，陳江分析，遊戲産業高速發展，很多同學將來都是要去這個行業的，而且這個行業工作的年輕人收入很高；以前北大有一個外語專業女生，在學時就自己做遊戲，結果畢業之後去了某網站發展。

上海的系統架構工程師平均年薪超過30萬人民幣。而根據《2017年中國遊戲行業發展報告》，中國遊戲市場實際銷售收入達到309億美元，比排名第二的美國多5億美元，穩坐全球遊戲市場吸金榜的頭把交椅。

陳江說，這堂課的初始容量是60人，但選課「爆掉了」，後來換成180人教室，結果約有200名學生聽課。

陳江認為，遊戲産業發展得太兇了，同學將來就業或者投資，都可能要和這個行業打交道。又例如到政府機關制定政策或執行，要如何對待遊戲行業，都是課題之一。

(中時電子報)