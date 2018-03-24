貿易戰之外 中美東海南海動作頻頻

2018年03月24日 13:01 中時 楊家鑫

中美不僅點燃貿易戰火，南海也再次出現摩擦。美國海軍導彈驅逐艦23日進入中國大陸南海島礁鄰近海域，被警告驅離。大陸外交部隨後在深夜痛批，美方有關行徑侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序，是嚴重的政治和軍事挑釁。此外，除了大陸國防部當天稱將在南海舉行軍事演習，日本防衛省也發布消息稱，監測到包括4架轟-6等中國空軍機群，23日從東海出發，飛越宮古海峽向太平洋方向飛行。

大陸國防部23日表示，當天，美國海軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦擅自進入中國南海有關島礁鄰近海域。中國海軍570艦、514艦迅即行動，依法依規對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。

大陸外交部發言人華春瑩也於當天深夜回應稱，美方有關行徑違反中國法律及相關國際法，侵犯中國主權，破壞有關海域的和平、安全和良好秩序，危及中方島上設施及人員安全，是嚴重的政治和軍事挑釁。中方強烈敦促美方立即停止侵犯中國主權、威脅中國安全的挑釁行動，切實尊重地區國家維護南海和平穩定的努力。

同時，大陸國防部還在當天公布將在南海舉行軍事演習的消息，並強調只是例行訓練，不針對任何國家。

不過，日本防衛省23日發布消息稱，包括4架轟-6、1架圖-154電子偵察機等機型在內的中國空軍機群，當天從東海出發，飛越宮古海峽向太平洋方向飛行，日本自衛隊戰機隨後緊急升空跟蹤。與此同時，有2架「機型不明」的「推定」戰機從東海出發，在沖繩島及宮古島附近公海上空飛行一段距離後返航。

值得一提的是，當天晚上，中國空軍一反常態，十分大方地放出了此次穿越宮古海峽進行例行訓練的戰機照片。還在官方微博發佈了一組蘇-30MKK的照片在遠海進行訓練的照片，並且配上了文字「春天，讓我們展翅大洋」。

大陸觀察者網報導稱，這次公告中，自衛隊再次用了「推定戰鬥機」的說法，按照日本報導習慣推測，「推定」表示自衛隊未能拍攝到對手的清晰畫面，可能意味著在對峙過程中發生較為激烈的機動對抗。

(中時)