《翻爆旺旅遊》殺底片 超好拍！特搜國內絕美旅遊祕境

2018年03月24日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎基隆外木山 無敵海景盡收眼底

談到基隆，民眾多會想到廟口夜市美食小吃，但是其實基隆有許多不輸國內知名景點的觀光美景，位於基隆市中山區的外木山風景區，不僅可以漫步情人濱海步道近距離欣賞無敵海景，還可以徜徉沙灘、品嘗新鮮海產，為基隆市最受旅客歡迎的觀光景點之一。

◎馬港天后宮 南竿媽祖信仰中心

馬港天后宮位於連江縣南竿鄉馬祖村，是島上媽祖的信仰中心，信仰者眾，香火鼎盛，不少媽祖信徒都會特地前往進香參拜，相傳媽祖遺體就是漂流到現在馬祖的澳口，村民感念林默娘的孝行，便將她厚葬於馬港天后宮靈穴，成為馬港天后宮最大特色。

◎海山漁港 觀海.看夕陽最佳選擇

新竹市海山漁港被列為「海八景」之一，兼具觀光休憩與漁業功能，近來剛完成堤上道路及環境改善，打造向海延伸的觀景平台與景觀長廊，成為觀海、看夕陽的絕佳選擇。

◎彰化大佛 5、6年級生兒時必遊

彰化大佛是彰化市最具代表性的地標，具有絕佳的地理位置可以俯瞰整個市區，是全台許多五、六年級生，兒時必遊景點；因風景遊樂區歇業沉寂多年，近年因八卦山天空步道落成，彰化縣政府積極規劃、整合新舊景點觀光資源，成功讓人潮重新回流。

◎石棹琉璃光 碰運氣才看得到

秋冬時節，山區地形加上溼冷氣候、伴隨氣壓牽引雲霧對流，嘉義山區午後常出現如瀑布般壯觀雲海，萬家燈火點亮後，又形成七彩夢幻的琉璃光夜景，季節限定的夢幻景象讓人趨之若鶩，嘉義縣文化觀光局去年首度以AURORA歐洛拉之名，推出「女神級美景」祕境行旅體驗，第一次讓阿里山上的石棹琉璃光、雲瀑的祕境之美，從此廣為周知。

◎澎湖隘門沙灘 美如世外桃源

碧海、藍天、白沙灘恰是澎湖最美的代名詞；擁有世界最美麗海灣的澎湖群島每年夏天旅遊旺季吸引了數十萬觀光客蒞臨看海玩水，徜徉在一望無際的潔淨沙灘上，月牙灣隘門沙灘美境彷彿世外桃源。

(中時電子報)