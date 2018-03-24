影》台大討論管中閔案 程序問題吵兩小時 才正式開會

2018年03月24日 12:11 旺報 簡立欣 、中視 王富民 陳時煉 、中視

台大校務會議今登場，由於涉及管中閔是否能夠順利就任，因此受到各方注目。不過早上9點的會議，卻先吵了半小時「為何今天才開會」，接著又吵了快一個小時「校長候選人、遴選委員是否需要迴避」，最後決定投票，校長候選人、遴選委員都不用迴避，但已經過了2個小時，才開始正式開會。

今日原本就是台大106學年下學期第一次校務會議，本月8日經程序委員會議決，今日再召開一次臨時校務會議，討論校長遴選相關爭議。因此今早上9點先是臨時校務會議討論學生代表童昱文等人的提案「建議成立校長遴選爭議委員會調查小組」，以及其他校務會議代表提出的提案，包括認定校長遴選程序無效、要求釐清管中閔學術倫理爭議、要求遴選委員會報告，以及檢討校長遴選規章等4案。

不過會議一開始，學生代表先質問為何沒有在臨時校務會議成案後15日內開會，台大主秘、校務會議程序委員會召集人林達德說明，一方面是連署代表人一開始沒有提出具體議案內容，也用了錯誤申請格式，因此延誤；二來中間遇到過年，連提案人自己都認為「太過匆促可能人數不足」，樂見延後。

但之後台大公衛系教授季瑋珠建議，校務會議中有幾位代表也就是行政副校長張慶瑞、文學院歷史系教授陳弱水、電機資訊學院院長陳銘憲、電機系教授吳瑞北等4人都是校長候選人，是否應該自行迴避此次臨時校務會議？另也有人提出校務會議內也有校長遴選委員會委員，也必須迴避。引發熱烈討論。

代理校長郭大維表示，此項爭議依據組織規程可以採無記名投票，正反決，也就是表決後過半數則成立。不過電資學院代表、電機系教授也是候選人之一吳瑞北拒絕迴避。他表示自己雖然是校長落選人，但案子通不通過，跟他沒有關係；何況他若迴避會影響電資學院權益。

有代表認為，有利益衝突者本來就該迴避；但也有代表表示，今天討論的議題是要不要成立調查小組調查管中閔，跟現場各位都沒有關係，沒有人需要迴避。學生會代表、校長遴選委員會委員林彥廷不待投票並表示願意自行迴避，中途離席。

最後投票結果，校長候選人是否該迴避，贊成45票、反對98票、空白3票；遴選委員是否該迴避，贊成33票、反對111票、空白2票、廢票2票。校長候選人、遴選委員都不用迴避，但此時已經是11點11分，才開始正式開會。

(旺報)