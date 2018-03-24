MLB》美專欄作家：洋基被大谷翔平打槍反而好

大谷翔平熱身賽表現慘，引起外界諸多議論。(美聯社)

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中時電子報

去年的大谷翔平爭奪戰，洋基第一階段就出局，讓球團相當失望，紐約媒體更狠酸大谷是膽小鬼，如今大谷熱身賽表現低迷，美國《Yanks go yard》專欄作家史考特(Christopher Scott)舊事重提，認為就現在的狀況來看，錯過大谷，反而對洋基是更有利的。

大谷去年選球隊時，分為兩階段篩選，洋基本被看好得標，卻在首輪出局，是令人意外的結果。然而，大谷至今熱身賽投打兩端都低迷，投球8.1局責失15分，自責分率高達16.20，當打者出賽10場，打擊率不過1成07。

史考特認為，要23歲的大谷馬上展現壓制力，對他是不公平的，但洋基現在處於要即刻贏球的模式，沒有能承擔不好投資結果的空間，「有些球迷相信，如果洋基簽下大谷，史坦頓(Giancarlo Stanton)就不會來了。」

大谷沒來，對洋基有何好處？史考特提出第一個點，是洋基不必為大谷訂定「大谷規則」。史考特舉例，天使現在為了讓大谷「二刀流」，得改變為六人輪值，且要把指定打擊位子空出來，洋基現在不需為了迎合大谷，調整原有的策略，還能擺出更棒的陣容。

再者，史考特認為，大谷剛動完右腳踝手術復出，他不覺得大谷會那麼快找回傷前的狀況，加上大谷曾被傳右手肘有輕微撕裂傷，健康狀況難料。史考特直言，洋基的田中將大跟沙巴西亞(C.C.Sabathia)有傷痛問題，沒本錢再添1個狀況不明、一周只能投1場的投手。

最後，史考特拿大谷熱身賽成績開刀，「洋基是傳統強權，常會接收不少批評，如果大谷春訓在洋基，媒體會因為他糟糕的表現，將他給吞噬。」史考特猜想，大谷的低迷會吸走所有焦點，屆時其他洋基人能專注於勝利，大谷卻會因為那些新聞而分心。

史考特認為那樣的情況下，如《紐約郵報》跟《紐約每日新聞》，可能冠上「Nohei Ohtani」諷刺大谷。天使如今未確定大谷是否在大聯盟開季，史考特覺得若大谷到洋基，該不該讓他留大聯盟，會是菜鳥教頭波恩(Aaron Boone)及總管凱許曼(Brian Cashman)的難題。

(中時電子報)

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