扁聯會成立 陳水扁：台北市議會笑他們是小貓兩三隻的扁奴

陳水扁。(圖／本報資料照)

友善列印
中時

日前民進黨高雄市議員初選，前總統陳水扁兒子陳致中勇奪該區第一，將代表民進黨參選小港前鎮區議，今天「扁聯會」成立，格外受到矚目，陳水扁今已錄影方式致詞，扁聯會十年來被說沒有幾個人，在台北市議會被笑說是一小撮人，是小貓兩三隻的扁奴，但短短時間就麽壯大，讓他越來越有信心。

「扁聯會」的前身是由一群陳水扁的支持者組成的「阿扁聯誼會」。為了永續經營及推廣與落實陳水扁的政治理念，去年以「扁聯會」的名義向內政部申請立案，宣布「扁聯會」的成立餐會。總會長郭正典表示，今天現場七、八百人申請入會，席開近50桌。’

阿扁今天用錄影方式致詞指，扁聯會追求的目標、成立的宗旨，就是「一邊一國，台灣入聯，以及平反扁案，我們絕對有信心」。這條路就是扁一在說的台灣國家路，這條路也是最近成立的喜樂島聯盟推廣的獨立公投正名入聯，差不多都是同樣的台灣國家的路。

阿扁指出，人家說分進合擊，雖然清楚政府不可能讓喜樂島要推廣的工作、使命可以如願，但沒關係，也不能放棄，不能因為有壓力就讓步，要堅持做對的事情走對的路，所以他在這裡要再次跟大家共同勉勵，不能為了小小的事情，例如在群組中為了小小的不同意見竟然說要退會、退錢，為了錢，理想目標還沒達成前不要計較這麼小的事情。

(中時)

國民黨北市議員提名爭議 市黨部… 出席中正獎學金頒獎 吳敦義：蔣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。