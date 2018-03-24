扁聯會成立 陳水扁：台北市議會笑他們是小貓兩三隻的扁奴

2018年03月24日 12:11 中時 曾薏蘋

日前民進黨高雄市議員初選，前總統陳水扁兒子陳致中勇奪該區第一，將代表民進黨參選小港前鎮區議，今天「扁聯會」成立，格外受到矚目，陳水扁今已錄影方式致詞，扁聯會十年來被說沒有幾個人，在台北市議會被笑說是一小撮人，是小貓兩三隻的扁奴，但短短時間就麽壯大，讓他越來越有信心。

「扁聯會」的前身是由一群陳水扁的支持者組成的「阿扁聯誼會」。為了永續經營及推廣與落實陳水扁的政治理念，去年以「扁聯會」的名義向內政部申請立案，宣布「扁聯會」的成立餐會。總會長郭正典表示，今天現場七、八百人申請入會，席開近50桌。’

阿扁今天用錄影方式致詞指，扁聯會追求的目標、成立的宗旨，就是「一邊一國，台灣入聯，以及平反扁案，我們絕對有信心」。這條路就是扁一在說的台灣國家路，這條路也是最近成立的喜樂島聯盟推廣的獨立公投正名入聯，差不多都是同樣的台灣國家的路。

阿扁指出，人家說分進合擊，雖然清楚政府不可能讓喜樂島要推廣的工作、使命可以如願，但沒關係，也不能放棄，不能因為有壓力就讓步，要堅持做對的事情走對的路，所以他在這裡要再次跟大家共同勉勵，不能為了小小的事情，例如在群組中為了小小的不同意見竟然說要退會、退錢，為了錢，理想目標還沒達成前不要計較這麼小的事情。

(中時)