歡慶創校24周年 朝陽科大榮登世界千大

朝陽科大歡慶創校24周年，參加啦啦隊競賽的學生展現活潑、歡樂氣息，充滿朝氣。（林欣儀攝）

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朝陽科大24周年校慶活動，表揚表現績優學生、校友與資深教職員。（林欣儀攝）

朝陽科技大學24日歡慶創校24周年，除舉辦各項運動競賽與園遊會等活動，並表揚優秀學生、教職員。校長鄭道明在致詞時指出，學校24年來累積若干智慧與鍛鍊成果，順利登上世界1千大最佳大學排行，未來將打破族群與區域限制，幫助學生有更寬廣發展。

校慶慶祝活動24日上午在管樂團悠揚樂音演奏下揭開序幕，包括田徑、接力賽與啦啦隊等運動競賽在校園各處登場，校方並舉辦校友、系友回娘家，場面熱鬧而溫馨。

鄭道明表示，學校這一年來辦學績效卓越，除與台灣科大、台北科大同列2018英國泰晤士高等教育專刊全球最佳大學排名1千大，與大陸西南交通大學、日本關西大學以等級名次晉升世界大學之列；今年二月更榮登泰晤士亞洲大學前350大，且在2018世界大學網路排名17次蟬聯全台私立科大之一，顯見學校豐沛研究能量與國際化成果。

鄭道明指出，在2018年1111人力銀行雇主最滿意大學調查中，朝陽獲選為企業最看好年輕潛力大學，名列中部科大第一，學校在培養務實人才頗具水準，此外，朝陽也在2017年獲國家圖書館頒發台灣最具影響力學術資源統計。

展望未來，鄭道明強調，人工智慧科技快速開展，學校積極配合推進工業4.0，要透過各學院攜手與專長整合、導入AI技術，開拓如智慧木工、農作物育種等技術，並幫助學子立足台灣、面向更廣大的就業地理空間。

(中時)

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