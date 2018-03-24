張庭瑚、姚亦晴《翻牆》台中夜會粉絲 喜收愛的告白

演員群品嚐地瓜球。（ TVBS提供）

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演員群逢甲夜市掃皆吃糖葫蘆。（ TVBS提供）
粉絲瘋狂追星。（ TVBS提供）
夜市掃街。（ TVBS提供）
張庭瑚和粉絲合照。（ TVBS提供）
宋緯恩（左起）、張豐豪、姚亦晴、張庭瑚、胡蓓筠、林芯蕾、徐鈞浩與育達學生互動。（ TVBS提供）
與育達學生玩自拍。（ TVBS提供）
吳念軒（右）劇中為愛與學長互嗆。（ TVBS提供）
動作戲一氣呵成。（ TVBS提供）
吳念軒拍動作戲受武行稱讚。（ TVBS提供）

張庭瑚、姚亦晴、林芯蕾、張豐豪、宋緯恩、胡蓓筠、徐鈞浩23日為主演的TVBS歡樂台新戲《翻牆的記憶》，白天在台北育達高職進行見面會，晚上到台中逢甲夜市掃街，所到之處引起騷動，人潮擠滿整條街道搶簽名與合照，甚至有粉絲當眾以自製海報和禮物向他們愛的告白。

張庭瑚昨在台北校園宣傳時，特地換上育達制服隱身台下觀眾席，直到被主持人CUE才現身，頓時讓周遭同學又驚又喜。在劇中不斷使壞的「老猴」宋緯恩，雖然劇中每次登場都讓人恨得牙癢癢，但下戲後其實是暖男一枚，常會關心與他對戲的演員，像是在劇中被他霸凌的「小歐」張豐豪，其實兩人私下感情非常好，每次見面一定都是先來個大擁抱，因此宋緯恩昨一上台就先搞笑自白：「我飾演的角色比較討厭，希望大家在街上不要打我喔。」

《翻牆》演員晚上移師台中逢甲夜市掃街，沿途不只引起民眾瘋狂追星，人龍團團圍住演員。大家除了向心儀演員搶簽名，更有死忠粉絲獻上禮物為偶像加油，對於民眾合照要求，林芯蕾、胡蓓筠、姚亦晴、張豐豪來者不拒。面對粉絲支持，張庭瑚開心希望還有機會來台中，俏皮說：「希望下次來可以癱瘓逢甲夜市」。身為台中人的宋緯恩感性表示：「回老家宣傳，感覺像是做了一場夢。」

今晚（24日）《翻牆的記憶》劇情一開始，便是「老K」吳念軒在學校天臺為了心愛女生和學長打架的重頭戲。和吳念軒演對手戲的這位「學長」演員大有來頭，不但是專業拳擊手，也是全國散打高手。不過吳念軒在這場動作戲展現大將之風，不但毫無畏懼，還正面迎擊，表現男人為愛可以不顧一切的「狠勁」，強大氣場讓導演何潤東非常滿意，也讓武術指導豎大拇指稱讚：「協調性很棒，學習能力很好，不簡單。」吳念軒為這場戲，身上多處瘀青挫傷，下戲後說：「真的要打人，根本就不敢打。」

《翻牆的記憶》每周六晚10點於TVBS歡樂台42頻道播出。

(中時)

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