北竿硬地超馬賽 「超」到選手直呼恐怖

來自宜蘭的李鎧麟，奪得馬祖北竿硬地超馬賽男子25公里組冠軍。(連江縣政府提供)

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中時電子報

2018馬祖北竿硬地超級馬拉松賽24日上午起跑，超過700名海內外跑友挑戰北竿坡度陡峭的「最硬賽道」，來自宜蘭的李鎧麟與嘉義張治嫀奪得25公里男女組冠軍。

張治嫀摘下馬祖北竿25公里女子組冠軍。(連江縣政府提供)

跑出2小時11分57秒的李鎧麟，賽後開心表示「很意外能拿到第一。」現年23歲的李鎧麟，跑齡約5年，這5年間他因為受傷只能斷斷續續練跑，「賽前就已聽說這場比賽超硬，但想跟弟弟順便來北竿觀光，就決定報名，今天因為出了大太陽，感覺覺得有點熱，幸好還是順利跑完，但好在沒報名50公里組，否則有可能跑不完。」

馬祖北竿硬地超馬賽，吸引了700多位跑者前來挑戰。(黃邱倫)

32歲的張治嫀以2小時26分26秒封后，「真的好『硬』，坡度上上下下難度真高，我當了幾段『步兵』。」張治嫀說，前年跑南竿馬拉松，覺得馬祖超美、居民超熱情，今年決定和家人再來享受北竿風情，「芹壁那段超美的，但不敢挑戰50公里，或許明年來挑戰吧！」張治嫀說，有太陽但有海風，覺得涼爽，最後橋仔陡坡應該算是整個比賽的『大魔王』，但想說總算終於要進終點了，還是撐過來。

連江縣長劉增應表示，去年首度舉辦北竿硬地超馬賽事後，「最硬」賽道聲名遠播，期待跑者挑戰自我之外，也體驗馬祖北竿獨特的戰地風情與生態特色。

(中時電子報)

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