日本服務在台「水土不服」 資深空服員歎：台灣以奧為傲

2018年03月24日 14:06 中時電子報 簡怡欣

日本服務講究細節與品質，良好的待客之道被視為各界學習精神指標，除了是台灣民眾赴日旅遊的吸引力之一，也成為台灣業者的期許，藉此牢牢抓住顧客的心。不過，臉書粉絲專頁「空中老爺的日常」今日發文說，台灣「以奧為傲」，長期累積的可怕奧客現象，讓日本服務在台就像「水土不服」。

他指出，台灣多數企業習慣息事寧人，加上第一線員工又擔心遭客訴，導致最後「丟了原則，沒了尊嚴」，養出一堆有樣學樣「以奧為傲」的顧客。像是近日高鐵有乘客買自由座票卻霸佔商務座位事件，讓他感歎，「當今的社會就是太多自以為聰明違法佔便宜的人，但道德心在哪？在佔便宜的當下，自尊心又在哪呢？」。

他認為，今日社會越來越低級、充斥亂象，除了歸咎於執法力度不夠，另一因素就是「差不多心態」。儘管網路有許多的鍵盤正義魔人，但若在真實社會中，一樣會有人適時發聲，或許不會有這樣多的奧客，「台灣的奧客文化是長期累積，被慣壞的可怕現象」。

比起一昧效法日本的服務，他說，台灣企業流於形式，卻忽略台、日兩地人民的素質不同，於是讓日式精神與態度「水土不服」，讓台灣經常發生奧客意外事件；「即使對方有錯在先，但我們可以注重良好的態度與同理心，而不是讓台灣的服務業消耗殆盡」。

(中時電子報)