市議員陳淑華為學子請命 要求更新校園老舊遊具

市議員陳淑華為學子請命，要求教育局更新校園老舊遊具！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

台中市通過1400萬專款更新改善校園遊具設施，台中市議員陳淑華邀市府教育局官員視察學校遊具，希望能打造安全、友善的校園環境。陳淑華建議市府逐年寬列預算，更新校園老舊遊具；試採用安全係數較高且能供行動不便孩子遊憩的共融式遊具，營造友善的校園空間。

陳淑華指出，近幾年來遊具成為媽媽們關注的焦點，希望市府能施作更符合安全的遊具給小朋友們玩。她是個媽媽，孩子也在讀小學，讓孩子在課餘時間，快樂、安全的遊樂，也推動營造安全的校園環境，更新校園老舊遊具，採用安全係數較高的遊具。

何厝國小許金城校長表示，何厝國小的遊具從建校到現在已20幾年，老舊未更新，安全堪慮。

陳淑華指出，何厝國小的木造遊具雖然深具特色，但長年經過風吹雨淋，龜裂損壞嚴重，現場一部分遊戲設施已拉起封鎖線，而地面軟墊不僅破損凹陷，多處呈現高低不平的狀態，不堪使用；而學生家長則憂心孩子安危，屢屢陳情。

教育局體健科長劉姵君說，市府有編列1400萬元專款，辦理校園遊具更新，汰換老舊不堪使用的遊具，因預算審查通過有延了二個多月，目前已加快腳步作業中。

陳淑華要求教育局將何厝國小遊具更新案納入今年度預算案中，加速並優先辦理，給學生一個安全的學習環境；市府應全面打造共融友善校園，並試採用符合安全的共融式遊具，畢竟孩子的安全不能等。

(中時)

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